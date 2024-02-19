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因應淡江大橋通車闢建 沙崙段停車場 今起免費到月底

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北交通局闢建沙崙段平面停車場，今天中午起開放免費停車至月底。圖／新北交通局提供
新北交通局闢建沙崙段平面停車場，今天中午起開放免費停車至月底。圖／新北交通局提供

地方居民引頸期待的淡江大橋，2025年底將完工通車，預估淡水端有大量停車需求。新北市交通局先闢建沙崙段平面停車場140個汽車格，今天中午起開放免費停車，3月1日起收費營運。市議員鄭宇恩說，平面停車場可望緩解沙崙路拓寬而壓縮停車空間問題，地方更盼停車場立體化，擴大土地使用效益。

交通局停車管理科長蔡柏坤說，沙崙段停車場位於淡水區沙崙路、淡海路交叉口，原為淡水違規拖吊場，拖吊場搬遷後，為因應未來淡江大橋完工後，往返淡水、八里的停車需求增加，交通局將原址闢建為停車場，委由專業停車場經營，以有效利用土地。業者導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統、悠遊卡感應支付、24小時全天候監控管理。

蔡柏坤說，淡水區沙崙段停車場有140個汽車停車位、汽車月票98格。今天中午起開放免費停車，3月1日起正式收費營運，臨停每小時30元、優惠月票2000元，停車場月票登記已公告於交通局網站。

鄭宇恩表示，爭取淡水拖吊場遷移改平面停車場歷經6年，終在今年2月底試營運、3月正式營運，有望緩解沙崙路路幅拓寬而壓縮的停車問題。目前停車場周邊包含公車站名仍是淡水拖吊場，恐誤導民眾、周邊人行道無障礙動線也有待改善，將督促市府完善周邊配套。

鄭也提到，不少民眾期待停車場立體化，將督促相關單位持續觀察停車、各項公共設施需求，推動停車場立體化及多目標使用，擴大市有土地使用效益。

停車場 淡水

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