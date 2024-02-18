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北市眾神花燈成超夯打卡點！假期首日「最多人在看」 小孩求家長幫合照

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影

2024台北燈節昨天傍晚正式點燈，位處台北市中山堂前的一座「眾神保庇龍平安」花燈，由於外型設計關係，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場。今天適逢點燈假期第一天，記者實際現場觀察，並沒有因為詭異感就無人觀賞，相反地，眾多花燈就屬「眾神保庇龍平安」最多人駐足拍照，成為另類打卡熱點。

記者訪問賞燈民眾，劉先生說新聞報太誇張了，「仔細看花燈眾神做的很精緻，還一比一欸，很溫馨，不會不舒服」；陳小姐表示，帶著小朋友來看花燈，小朋友還要求合照，「作品不恐怖，說像鬼的話，應該全身只有頭是亮的，但全身都有點燈」；王同學說，網路上看影片有靈異感，現場太多人一起看就沒感覺，可能要晚上沒人時才會被嚇到，「有神明的眼睫毛做太長了吧，黃燈點下去確實怕怕的」。

2024台北燈節龍躍光城，展期一路到3月3日，本次活動共分三個展區，北門展區（交八廣場、北門廣場、捷運北門1號出口）、中華路展區（中華路兩側街道燈區及天橋）及西門展區（捷運西門站周圍、西門紅樓、中山堂廣場）；每天下午5點至晚上10點會點燈。

北市觀傳局預估，能再創疫情前燈節的400萬人次更高的人潮；北市警方包括燈節所在地的大同分局、萬華分局、中正一等，每日共規劃300名警力負責交通管制，呼籲民眾配合警方指揮。

位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
今年台北燈節作品之一的「眾神保庇龍平安」花燈，因設計一整排神明花燈，燈光一打，遭網友笑稱來到「靈堂」引起熱議，創作者周師傅今接受訪問表示，每年都會參與活動，盼能讓更多人瞭解台灣民俗文化。圖／北市府提供
今年台北燈節作品之一的「眾神保庇龍平安」花燈，因設計一整排神明花燈，燈光一打，遭網友笑稱來到「靈堂」引起熱議，創作者周師傅今接受訪問表示，每年都會參與活動，盼能讓更多人瞭解台灣民俗文化。圖／北市府提供
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
位處台北市中山堂前的「眾神保庇龍平安」花燈，被網友戲稱仿佛「大型靈堂」現場，卻因此成為熱門拍照景點。記者翁至成／攝影
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