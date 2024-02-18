新北鶯歌多條通學人行道藏隱憂 近期接連拓寬及更新迎開學

年假過後也迎來開學，新北鶯歌多間校園周圍通學人行道過往過窄，甚至沒有人行道，有校園甚至位處大卡車常行經的路線，引發家長憂心。鶯歌區公所表示，已爭取前瞻經費，近期改善鶯歌國中及國小的尖山埔路及鶯桃路；市議員吕家愷指出，還發現鶯歌工商周圍有部分未有人行道，經協調也將於下半年動工。

新北鶯歌地區近期持續發展，學校也多，但校園周圍人行步道卻有隱憂，包含連結鶯歌國中、鶯歌國小、鶯歌老街的鶯歌尖山埔路及鶯桃路，原人行道過窄，且有眾多電桿、電箱等路障，讓不少家長都擔心放學孩童行走安全。

居民指出，人行道平時堪用，但一到放學時瞬間人潮眾多，鶯歌國小周圍人行道過窄，小孩很容易跑到馬路上，而沿路的一些路障，更擔心孩童一不小心撞傷；鶯歌工商周圍也有部分道路因為產權問題，連人行道都沒有，來往大卡車又多，很擔心學生安全。

鶯歌區長鍾耀磊表示，因為過去該地區人行道過窄，民眾也有這樣需求，因此爭取前瞻經費來加寬、加大，安全性也提高，並已於一月底完工，目前開學後使用狀況也都良好，區公所也會持續關注使用狀況，看有無需要調整之處。

新北市議員吕家愷表示，自己相當關心孩童上下學需求，也接到民眾陳情，因此邀集相關單位協調，目前尖山埔路及鶯桃路人行道已經在本月改善完成，未來不只學生行走更安全，遊客們也能有良好行走體驗。

另外，鶯歌工商周圍人行道連結著鶯歌工商以及二橋國小，但卻有一部分路段沒有人行道，市府及校方從2008年就開始規畫，但當時因地主有20位，協調相當困難，後來到近期才變成3位地主與學校共四方協調。