快訊

陽光直射睜不開眼...雲林1路段「隧道效應」超危險 年輕夫妻不幸喪命

遭酸為錢挺肚嫁豪門 楊晨熙揭老公薪資「底薪3萬5」

太魯閣三度接獲恐嚇信！冒名高市府觀光局長 揚言放8顆炸彈、勒索4千萬

平溪主燈燃燒墜落引虛驚 侯友宜：平安攏好

中央社／ 新北18日電
新北市長侯友宜（左2）18日上午到永和保福宮參香，對平溪天燈節施放主燈發生碰撞燃燒墜落意外表示，大家都平安、攏好。圖／中央社提供
新北市長侯友宜（左2）18日上午到永和保福宮參香，對平溪天燈節施放主燈發生碰撞燃燒墜落意外表示，大家都平安、攏好。圖／中央社提供

新北平溪天燈節昨晚施放天燈時發生主燈碰撞燃燒墜落意外，新北市長侯友宜今天上午前往永和區保福宮參香時，面對媒體詢問時表示，大家都平安、攏好。

2024新北市平溪天燈節17日晚間在平溪國中登場，4盞主燈造型為「台灣、世界、龍、虎」，取台語諧音寓意祈求「台灣、世界攏好」，施放時，主燈疑因太重且與其它小天燈撞在一起，大天燈「龍」天燈還撞擊「世界」天燈，燃燒墜落引虛驚。

侯友宜上午前往永和保福宮參香時接受媒體聯訪表示，今天是大年初九天公生，希望玉皇大帝返回天上的時刻，保佑台灣及新北市所有民眾都能平安、健康、快樂。

媒體詢及對昨天平溪天燈節主燈墜燃的看法，侯友宜表示，平溪天燈節最重要是「台灣、世界、龍、虎」攏好，同時放了4個主燈，也是新北創舉。

他表示，主燈在施放過程中，看到龍虎主燈並肩走在一起，叫做「攏好（台語），都好之意」，所以，他就寫了平溪兩個字以外，就是「平安龍好、溪手共融」，所以這都是吉祥的預兆，大家都平安、攏好。

天燈 平溪

延伸閱讀

侯友宜永和保福宮發福袋 突遇婦人攔轎陳情

百里侯十大聲量王 網友心中的「暖男」好感王是他、不是陳其邁

新北市府小內閣年後調整 法制局、體育局最快月底確認

平溪主燈空中相撞起火 侯友宜指這含義：是吉祥預兆

相關新聞

平溪主燈燃燒墜落引虛驚 侯友宜：平安攏好

新北平溪天燈節昨晚施放天燈時發生主燈碰撞燃燒墜落意外，新北市長侯友宜今天上午前往永和區保福宮參香時，面對媒體詢問時表示，...

蔣萬安讚花燈「醜水」 蔡詩萍：有想像空間但別用這形容太太

台北市府今辦共識營，文化局長蔡詩萍今被問到，台北燈節華國美學引熱議，昨天蔣萬安到燈區自拍打卡並讚「醜水（台語指醜醜的美）...

共識營又被問選新北？李四川笑稱在職訓練 用這6字回答

台北市今天舉辦市府共識營，台北市副市長李四川再度被問及是否選2026新北市長？李四川笑稱「又要我換工作...？今天是來上...

估淡江大橋通車停車需求增 交局建停車場明起免費停車

地方居民引頸期待的淡江大橋，2025年底將完工通車，預估淡水端有大量停車需求。新北交通局先闢建沙崙段平面停車場140格汽...

蔣萬安共識營出難題 李四川妙答：以前蓋天橋、現在拆天橋 人生像歸零

春節連假開工後第一個周日，台北市長蔣萬安與市府團隊首長舉辦共識營，課程聚焦氣候變遷、人口結構轉型、及城市品牌等，並邀成大...

侯友宜永和保福宮發福袋 突遇婦人攔轎陳情

新北市長侯友宜今上午赴永和保福宮參香、發福袋，一名王姓婦人在廟門前攔轎申冤，指自家屋齡36年的公寓，因樓上違建外推陽台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。