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不只台北燈節才有 台灣燈會最強女鬼「陳守娘」 都出自他手

2025世壯運報名啟動 逾500人摩拳擦掌圓國手夢

中央社／ 台北18日電

2025雙北世界壯年運動會報名啟動，台北市體育局統計，已有超過500名國內外選手完成報名，鼓勵所有年滿30歲者挑戰自己、與世界爭鋒。

由台北市與新北市共同主辦的世界壯年運動會將在明年5月17至30日登場，共有35種運動種類、283項運動項目，預計吸引4萬名世界各國體育好手，在北台灣68座體育場館內一較高下。

世壯運昨天開放在官網上報名，無須經過選拔，只要年滿30歲就符合資格，且4月17日前報名享7折早鳥優惠價；4月18日至9月17日則有8折優惠。

不過，報名系統開放時，部分民眾反映無法註冊、證件上傳失敗、繳費卡住等狀況。台北市體育局表示，經緊急修復，網站已在昨天晚間恢復正常。

體育局統計，截至今天上午為止，已有1621人申請帳號、504人完成報名繳費，選手包含國內442人、國外62人。

體育局邀請全民把握早鳥優惠期間，不僅能一圓國手夢，還有機會與退役女籃球星錢薇娟、前美國職棒大聯盟強投郭泓志、桌球好手江宏傑等各世代豪傑同場較勁。

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