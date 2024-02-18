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演場會經濟學夯 新北田徑場、棒球場擬開放藝文展演

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府研擬開放板橋第一運動場、新莊體育館等運動場館作為藝文展演使用。本報資料照片
新北市府研擬開放板橋第一運動場、新莊體育館等運動場館作為藝文展演使用。本報資料照片

國際級演唱會為台北、高雄市帶來不少經濟收入與觀光效益，新北市卻因萬人以上體育場館禁止舉行演唱會，未跟上波這波潮流。新北市府除正準備將板橋第二運動場打造新北小巨蛋作為運動、藝文展演綜合場地外，更研擬修訂新北運動場館管理要點，原本無法舉行演場會的板橋第一運動場、新莊體育館等運動場館，將適度放寬提供藝文展演申請，預計今年中就能更完成修訂並開放申請，搶攻演唱會人潮與錢潮。

疫情過後，演場會場次節節攀升，北、高兩市近年吸引不少國際級巨星造訪舉辦演場會，帶來的人潮與錢潮，讓地方政府知名度激增，周邊住宿、商家也都受益，但新北因萬人以上的場地無法舉辦演唱會，未能趕上這波潮流，讓地方覺得相當可惜。

新北板橋第二運動場已逾40年歷史，建物老舊難以再利用，市府規畫改建為可容納萬人的「新北小巨蛋」，15日招商文件已經上網公開展覽，徵求各界意見，預計3月就會公告招商，新場館除可滿足籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動外，也參照北市大巨蛋等單位營運經驗，希望滿足體育、藝文及娛樂等多功能需求，解決新北展演場地不足問題。

由於新北小巨蛋完工仍要一段時間，新北市府正研擬開放板橋第一運動場、新莊體育館等場地，也可以作為藝文展演場地所用。

目前板一、新莊體育館在新北管理要點中，以體育賽事為主，過去板一運動場也曾舉辦過演場會，但因體育協會與周邊居民反映，2013年市府經過多方討論，修正管理要點「板橋第一運動場不得辦理演唱會、造勢等活動」，不再出借板橋體育場供演唱會、選舉造勢活動，以減少場地破壞，影響爭辦國際體育賽事機會。

新北市體育局長洪玉玲表示，隨著時代演進，演唱會帶來的經濟與觀光效益非常高，且板一周邊有台鐵、高鐵與捷運共構，交通便利性優勢極高，市府也展開檢討，田徑場、棒球場開放舉行藝文展演活動。

洪玉玲指出，板橋第一運動場目前可容納人數約3萬到3萬5000人左右，新莊體育館則有約7000人左右，體育局已經展開體育場館要點修正作業，最快今年中就能夠完成，並開放申請，除提高場館利用率及多元性，也能增加新北在國際上的能見度，帶動地方經濟發展。

民進黨市議員黃淑君表示，發展演唱會經濟她支持，但應該另尋場地，板一第一運動場是國際認證場地，跑道等設備維護困難，如何兼顧體育局需要有明確的做法，她也提到，板一看台區有許多座位破損，周邊人行道也有待改善，體育局必須先做好自己分內發展體育與場館維護的工作。

國民黨市議員周勝考則認為，場館蓋好本來就應該提供民眾使用，不用侷限只能給體育賽事使用，人民康樂活動愈來愈多元，他贊成市府開放做法，且板一、板二交通便利，可以吸引很多人潮，應該盡速開放演唱會、演講等多元使用，才是人民之福。

運動 體育

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