平溪主燈空中相撞起火 侯友宜指這含義：是吉祥預兆

新北市長侯友宜今上午赴永和區保福宮參香、發福袋，第一位搶頭香的民眾清晨6點半就來排隊，現場滿滿人潮搶著拿福袋。侯說，今天是大年初九，天公生，祈求天公保佑台灣、新北風調雨順、國泰民安。至於昨日平溪天燈節主燈在空中相撞起火燃燒，侯指施放過程看到龍虎並肩走在一起，象徵攏好是吉祥的預兆。

今天是大年初九玉皇大帝萬壽，也就是民間俗稱的「天公生」。侯友宜表示，保福宮是永和信仰中心，今天是正月初九「天公生」，相傳在玉皇大帝生日這天祈願最為靈驗，因此今天也到廟裡祈福、發福袋，祈求新北市大發展，也祝福所有市民朋友在新的一年都能過好日子，龍年「吉龍舞春」、「錢（攏）有（剩）」。

今日有許多民眾到現場踴躍領取福袋，第一位來自三峽的先生，在早上六點半就於廟埕等候，更有許多人遠從彰化、雲林、台南、高雄、花蓮前來，排隊人龍綿延近一公里。

保福宮主委陳水生表示，為恭祝玉皇上帝萬壽，保福宮昨晚徹夜開啟宮門，方便善信大德前來參拜祈福，今上午也準備平安湯圓300斤，讓信眾們呷平安，幸運一整年。農曆3月15日保生大帝誕辰時，也將有遶境及廟會活動，邀請各方信眾共襄盛舉。