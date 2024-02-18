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影／平溪天燈主燈墜 侯友宜：「平安龍好」

攝影中心／ 記者陳正興／新北即時報導
永和保福宮天公生祭祀活動上午舉行，有「最美里長」永和保福里長陳紫渝（左）也出席參加。記者陳正興／攝影
永和保福宮天公生祭祀活動上午舉行，有「最美里長」永和保福里長陳紫渝（左）也出席參加。記者陳正興／攝影

新北平溪天燈節昨晚舉行，兩盞主燈「龍」與「世界」升空後碰撞燃燒、所幸消防人員及時撲滅。新北市長侯友宜上午前往新北市永和區保福宮參香、發放福袋，媒體詢問此事侯友宜祝福眾人「平安龍好」。

侯友宜體表示，平溪天燈節有4盞主燈是創舉，施放過程中，看到龍、虎並肩走在一起，叫作「龍賀（都好）」，寫下的「平安龍好，溪手共融」，各取兩句第一字正好為平溪，是為吉祥預兆，也祝福眾人「平安龍好」。

侯友宜在與民眾談話時表示，今天是大年初九天公生，他向保生大帝祈求風調雨順、國泰民安，看見領取福袋者大排長龍，覺得很感動，來自三峽的魏先生更是六點半就騎摩托車到達等候，侯友宜也期盼新的一年民眾都能「龍總平安賺大錢」。

新北市長侯友宜（左）上午現身新北永和保福宮，收到民眾熱烈歡迎。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（左）上午現身新北永和保福宮，收到民眾熱烈歡迎。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（左）上午前往新北市永和保福宮發送紅包，祝福大家平安龍好。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（左）上午前往新北市永和保福宮發送紅包，祝福大家平安龍好。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（右）上午前往新北市永和保福宮發送紅包，第一位排隊領取的魏先生（左）早上六點半就從三峽騎摩托車到達，搶得首位領取紅包的民眾。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（右）上午前往新北市永和保福宮發送紅包，第一位排隊領取的魏先生（左）早上六點半就從三峽騎摩托車到達，搶得首位領取紅包的民眾。記者陳正興／攝影
天燈主燈燃燒意外，新北市長侯友宜上午未正面回應，僅祝福民眾平安龍好。記者陳正興／攝影
天燈主燈燃燒意外，新北市長侯友宜上午未正面回應，僅祝福民眾平安龍好。記者陳正興／攝影

侯友宜 平溪

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