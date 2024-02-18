影／平溪天燈主燈墜 侯友宜：「平安龍好」
新北平溪天燈節昨晚舉行，兩盞主燈「龍」與「世界」升空後碰撞燃燒、所幸消防人員及時撲滅。新北市長侯友宜上午前往新北市永和區保福宮參香、發放福袋，媒體詢問此事侯友宜祝福眾人「平安龍好」。
侯友宜體表示，平溪天燈節有4盞主燈是創舉，施放過程中，看到龍、虎並肩走在一起，叫作「龍賀（都好）」，寫下的「平安龍好，溪手共融」，各取兩句第一字正好為平溪，是為吉祥預兆，也祝福眾人「平安龍好」。
侯友宜在與民眾談話時表示，今天是大年初九天公生，他向保生大帝祈求風調雨順、國泰民安，看見領取福袋者大排長龍，覺得很感動，來自三峽的魏先生更是六點半就騎摩托車到達等候，侯友宜也期盼新的一年民眾都能「龍總平安賺大錢」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言