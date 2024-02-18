影／平溪天燈主燈墜 侯友宜：「平安龍好」

新北平溪天燈節昨晚舉行，兩盞主燈「龍」與「世界」升空後碰撞燃燒、所幸消防人員及時撲滅。新北市長侯友宜上午前往新北市永和區保福宮參香、發放福袋，媒體詢問此事侯友宜祝福眾人「平安龍好」。

侯友宜體表示，平溪天燈節有4盞主燈是創舉，施放過程中，看到龍、虎並肩走在一起，叫作「龍賀（都好）」，寫下的「平安龍好，溪手共融」，各取兩句第一字正好為平溪，是為吉祥預兆，也祝福眾人「平安龍好」。