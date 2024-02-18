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雙北世壯運報名開跑 30歲以上皆可參賽 4月17日前享早鳥7折

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2025雙北世壯運報名活動昨天下午開跑，根據體育局統計，截至今天上午10點43分，已申請帳號有1621人，完成報名繳費計有504，國內442人、國外62人。圖／北市體育局提供
2025雙北世壯運報名活動昨天下午開跑，根據體育局統計，截至今天上午10點43分，已申請帳號有1621人，完成報名繳費計有504，國內442人、國外62人。圖／北市體育局提供

2025雙北世壯運報名活動昨天下午開跑，台北市長蔣萬安也於昨天於台北燈節點燈儀式上宣布啟動，歡迎30歲以上民眾參與報名，估計吸引國內外超過4萬多人參與，為鼓勵民眾盡早報名，大會祭出前兩個月報名享7折的早鳥優惠、4月18日至9月17日報名則享8折優惠。

根據體育局統計，截至今天上午10點43分，已申請帳號有1621人，完成報名繳費計有504，國內442人、國外62人。

為迎接明年世壯運，今年台北燈節在古蹟北門上投射豐富運動及世壯運元素的光雕，民眾還可於「夢想天燈」互動環節寫上關於運動期許、在「記憶宇宙」投放熱血運動的照片，透過燈節秀上世壯運燈光足跡，蔣萬安昨也特別在燈節點燈儀式，與世壯運吉祥物級持「龍來運動」春聯的嘉賓，宣告世壯運正式起跑。

體育局表示，民眾可至世壯運官方網站或YouTube頻道，閱覽中英文版的35種運動種類介勢紹、3D內容解說賽會的各個運動項目細節、組別、級距、規定、賽制說明與賽程時間等，世壯運的「報名與資訊服務中心」也同步開幕，線上線下同步提供諮詢服務。

體育局提醒，「運動中心立牌打卡抽獎活動」、「吉祥物徵名活動」仍在火熱進行中，歡迎民眾把握機會踴躍參與，有機會抽中Apple watch、iPad 10等大獎。

蔣萬安 運動 體育

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