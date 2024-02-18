三峽長福橋25日起封閉需繞道 便橋預計7月開放通行

新北三峽長福橋將做改建工程，新北水利局表示，舊橋預計2月25日起封閉，民眾若要橫跨兩岸，需改由三峽拱橋及八安大橋繞行；施工中臨時人行便橋於7月可開放通行，屆時可連通三峽老街及長福平面停車場，將通行的不便降至最低。

三峽清水祖師廟前長福橋有30多年歷史，目前梁底高程僅37.09公尺，2012年蘇拉、2015年蘇迪勒等颱風曾出現溢堤淹水，引發地方憂心。新北規畫改建長福橋，增強防洪功能，並設計景觀，夜間會有光雕。

水利局長宋德仁表示，三峽河在過去颱風曾發生溢堤，且橋墩柱基座出現裸露，經濟部水利署辦理三峽河治理檢討計畫後列為優先改建橋梁，並由市府規畫「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程，總經費約9.19億元，工期825日曆天，預計2026年完工。

水利局表示，為配合該工程，長福橋將自2月25日起封閉舊橋做拆除改建，也將新增左岸清水街牽引道及清水橋拓寬工程，落成後可滿足三峽河防洪標準，並創造全新地標完善在地觀光遊憩迴圈。

宋德仁指出，為減輕改建工程的衝擊，水利局迄今已辦理5場大型地方說明會並積極與在地議員、里長、居民溝通協調。另並與交通局合作闢建三峽國光街停車場、增設文化路、民權街等兩處臨時大客車停車區域，舒緩在地居民及觀光需求。