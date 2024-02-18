捷運民汐線北市段綜規 下月底前送審

地方期盼10多年的捷運民生汐止線，台北捷運局為加速建設，攜手新北捷運局合作台北市段綜合規畫，北市段綜合規畫報告書預計3月底前提報中央審議，有鑑於最近一次公聽會已是11年前，台北捷運局將於2月19日、21日及23日舉辦3場公聽會，讓北市段沿線民眾了解進度，並徵詢意見納入參考。

民生汐止線行經北市大同、中山、松山、內湖及新北汐止，預計路線長度17.4公里，場站包含地下8站與高架7站、1座機場。北市段路線全長約11公里，8座地下站、1座高架站共9座車站，系統型式與汐東捷運一致，使用獨立路權的中運量LRRT系統服務，未來採「一車直達」與基隆捷運結合形成完整路網。

台北捷運局指出，民生汐止線可行性研究2011年12月19日奉行政院核定，2020年11月2日全線環評獲環保署同意備查。市長蔣萬安非常重視該線北市段的推動，去年5月指示成立推動小組，定期召開會議追蹤進度，早日爭取中央核定。

捷運局表示，考量台北市區沿線未來發展潛力、運輸系統特性、道路系統條件，以及台北都會區捷運系統整體路網銜接便利性，參酌地方民意，研擬北市段路線方案，將與已核定的汐東捷運銜接。

捷運局說，2013年曾舉辦民生汐止線公聽會，因時隔多年，2月將再開3場傾聽民意，分別是19日捷運行政大樓捷韻會議廳、21日民生社區中心集會堂、23日內湖區公所行政中心大禮堂

捷運局指出，北市段綜合規畫報告書提報中央審議，若順利核定，將串聯淡水信義線、中和新蘆線及環狀線東環段，構成台北都會區完整捷運路網，也可帶動大同、中山、松山首都核心發展，並配合內湖內科2.0發展計畫，讓優勢產業發揮群聚效益，地區機能相互支援，增進產業發展綜效。