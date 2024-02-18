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新北去年挖路 台水違規最多 罰58萬元

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
台水公司因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供
台水公司因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供

新北市常有施工圍籬開挖馬路釀民怨，養工處統計，許多開挖因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良等遭開罰，去年共罰120件，其中台灣自來水公司罰32次、58萬元居冠。台水表示，已改善。市府則每年辦教育訓練，輔導單位回報正確施工資料，提高施工品質。

新北市養工處統計，2023年因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良、未依規定時間完成銑鋪、擅自挖掘等，違反新北市道路挖掘管理自治條例共開罰120件、總罰金264萬元。

其中第一名為台水，被罰32次、58萬元；其次台電，被罰26次、63萬元；第三則是新北市水利局，被罰12次、38萬元。養工處表示，接下來依序為中華電信被罰11次、21萬元；台北自來水公司被罰5次、10萬元；新海瓦斯被罰4次、6萬元；新北交通局被罰4次、6萬元；新世紀資通被罰3次、6萬元；欣泰瓦斯被罰2次、8萬元；國土署被罰2次、4萬元，以上位居前十名。

不過台水已較2022年挨罰52次，減少20次。台水副總武經文表示，之前辦理業務人員可能對於規定不熟悉，才會被罰，但近來皆依照市府相關規定，若為緊急搶修則立即通報，或按規定申請開挖，以減少被罰次數。

養工處表示，事業單位違規開挖道路，除了易增加用路人駕駛風險，也易造成交通回堵等狀況，呼籲事業單位開挖道路前，須依規定向市府提出申請、施工時維持交通秩序，以免持續受罰。

至於為了減少施工單位違規開挖情況，養工處表示，新北市府除建置地下管線資料庫，也成立智慧道管中心，建置現場巡查行動系統、每日施工，需使用APP打卡上傳施工照片；而施工後，事業單位也需APP打卡回傳現況修復照片。

另，養工處也會每年辦多場次教育訓練，輔導事業單位回報正確施工資料，提高道路挖掘施工品質，避免一再開挖情形。

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