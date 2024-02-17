辣椒粉檢出致癌「蘇丹紅」 北市衛局要求2下游商下架製成品

新北市衛生局檢出保欣企業有限公司進口細紅辣椒粉含工業色素「蘇丹紅」，北市衛生局今表示，接獲新北通知當下，已要求2家登記在北市的下游商下架回收該原料製成商品。

衛生局指出，濟生股份有限公司斗六廠製售「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)」(有效日期：2025.12.12)產品檢出工業用染料「蘇丹色素三號」，經新北市衛生局抽驗該同批原料「紅辣椒粉」(進口商「保欣企業有限公司」)，結果檢出蘇丹色素三號4ppb不符規定。

保欣企業有限公司下游商公司登記地位在北市有2家，分別為「濟生股份有限公司」(工廠在雲林縣)、「禾禾園國際貿易有限公司」(實際營業在新北市)。北市衛生局接獲新北通知當下，已立即要求2家業者下架該原料製成商品並回收。

衛生局表示，濟生公司斗六廠向保欣公司進貨該批「紅辣椒粉」，製成「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)」(有效日期：2025.12.12)僅供應全聯實業股份有限公司，2月7日已要求全聯總公司應妥善處理並公告消費者退貨事宜。

衛生局說，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用的著色劑，不得使用在食品中。消費者若有購買「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)」請立即停止食用，並攜帶商品及發票至鄰近全聯門市辦理退貨作業。全聯已全數下架相同品項產品，全國總計下架1萬1824瓶，其中北市1091瓶。

衛生局也指出，禾禾園公司使用該批原料製成「天下第一辣辣椒醬(600公克/罐；製造日期112年11月15日)」，共製成772罐，全數銷售給一般餐飲業，衛生局已逐一通知下游店家全面下架。