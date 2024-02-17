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平溪900天燈照夜空 侯友宜施放「台灣世界龍虎」4主燈

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪900天燈今晚照亮夜空，新北市長侯友宜帶領民眾、各族群代表施放「台灣世界龍虎」4主燈。記者游明煌／攝影
平溪900天燈今晚照亮夜空，新北市長侯友宜帶領民眾、各族群代表施放「台灣世界龍虎」4主燈。記者游明煌／攝影

新北平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，9波天燈施放，每波100盞同時升空，照亮平溪夜空。新北市長侯友宜帶領外國使節、各族群代表一起施放四盞主燈，分別為20呎「台灣、世界、龍、虎」，寓意台灣、世界都好、世代共融，天燈冉冉升空，民眾驚呼連連。

平溪天燈活動今年是第26年，累計逾數百萬人次觀光客，今晚現場聚集很多來自國內外遊客，來自紐西蘭、日本、韓國、歐洲的遊客白天就到平溪看天燈，晚間參與施放，看到夜空天燈直呼好美。

侯友宜晚間6點40分到場，在主燈寫下「平安龍好，溪手共融」祈願，接著帶領各族群如原民、客家、新住民、青年、婦女及銀髮長者等代表及外國使節一起施放，大家都寫下心願。

侯友宜說，四盞主燈20呎創以前紀錄，分別為台灣造型天燈、世界天燈、龍天燈與老虎天燈，象徵眾人祈求「台灣、世界龍虎（台語音「龍厚」），希望藉著台灣世界和平穩定，創造平安祥和的世代共融，包括長者、年輕、婦女等各族群。

侯友宜並表示，平溪天燈節26年了，過年到現在，短短2周吸引50萬人次，創造4億商機，平溪活動愈辦愈好，享譽國際。

6點15分第一波天燈施放，一直到晚間9點，每波100盞同時升空。除主燈外，還有「百人國際心願龍升空」，透過事前在線上徵集百則來自世界各地的心願投稿，並由工作人員在現場代為施放，將遠道而來的心願傳遍天際，讓心願不分國界與語言。

下一場次將於24日元宵節當日晚間6時在十分廣場舉行，施放雙龍天燈，並有3位啦啦隊女神中信兄弟短今、樂天女孩琳妲、富邦檸檬壓軸演出，並在現場施放天燈應援。

平溪900天燈今晚照亮夜空，新北市長侯友宜帶領民眾、各族群代表施放「台灣世界龍虎」4主燈。記者游明煌／攝影
平溪900天燈今晚照亮夜空，新北市長侯友宜帶領民眾、各族群代表施放「台灣世界龍虎」4主燈。記者游明煌／攝影
平溪900天燈今晚照亮夜空，新北市長侯友宜帶領民眾、各族群代表施放「台灣世界龍虎」4主燈。記者游明煌／攝影
平溪900天燈今晚照亮夜空，新北市長侯友宜帶領民眾、各族群代表施放「台灣世界龍虎」4主燈。記者游明煌／攝影
平溪900天燈今晚照亮夜空，新北市長侯友宜帶領民眾、各族群代表施放「台灣世界龍虎」4主燈。記者游明煌／攝影
平溪900天燈今晚照亮夜空，新北市長侯友宜帶領民眾、各族群代表施放「台灣世界龍虎」4主燈。記者游明煌／攝影

侯友宜 天燈 平溪 新北

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