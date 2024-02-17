「眾神保庇」花燈人偶嚇到人 蔣萬安到場賞燈自拍讚「醜水」

台北燈節「龍躍光城」今晚開幕，其中位在中山堂的「眾神（龍）保庇」燈組被民眾熱議稱陰森，且戲稱人偶長得像台中市長盧秀燕，為此，台北市長蔣萬安特別安排行程逛該燈區，他拿起手機自拍，他說，別具特色，「我覺得醜水（台語）；盧市長漂亮多了。」

「眾神（龍）保庇」燈組在網路引發熱議，不少網友直言，「這是元宵節還是清明節」、「這也太恐怖了吧！十八層地獄那種嗎」、「大型靈堂」、「我以為來到奈何橋了」等語。

蔣萬安在台北市教育局長湯志民導覽下，細細看位在中山堂由學生、社會人士製作的燈區，他直呼各個精彩生動，也詢問是不是由老師陪同指導。

有趣的是，蔣萬安特別到網路上熱議的「眾神保庇（龍）平安」，他特別拿出手機合影並說，很歡迎所有民間團體等人參展，也尊重創作發想，不管什麼風格都很鼓勵。

此件作品是台北燈節全國各級學校花燈競賽社會大專組的燈組，以龍年祈福為概念，結合眾神保庇的元素，設計出一套擬人化神明造型的花燈，共有13個花燈物件，包含媽祖、月下老人、財神爺、三太子、觀世音菩薩、釋迦牟尼佛及敦煌飛天的仙女人物。眾神保庇（龍）平安富含諧音龍平安的吉祥寓意。

作者先泰工藝社周師傅分享，「眾神保庇（龍）平安」是以傳統藝閣花車來發想，此在中南部宮廟慶典很常見，首次在台北展出，北部人比較少見，才會引起誤解。

周師傅說，這件作品長900公分，神明造型花燈高度160至170公分不等，也透露原本是要在「2024台灣燈會在台南」展出，因運送都是自掏腰包，他考量量體大、台南較遠、運費貴，決定留在台北燈節展出，包含「羅漢乘龍～賜福來」共2件作品。