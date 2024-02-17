平溪天燈今登場 上班日仍吸引遊客前往
113年平溪天燈節今天及本月24日舉行，活動舉辦至今已26年，累計逾數百萬人次旅客前來平溪觀光，今天雖然要補上班，但是中午時就有許多遊客搭乘巴士或區間小火車到平溪，其中不乏外國遊客，從菁桐、平溪到十分老街等沿途都有天燈施放，遊客跟著在天燈上題字畫圖，開心看著天燈冉冉上升。
今年新北市平溪天燈節適逢生肖龍年，新北市長侯友宜傍晚將與市府首長、外國使節及各族群貴賓們，一起在平溪國中施放臺灣、世界、龍、虎等四盞20呎造型天燈，祈求「臺灣、世界龍虎(臺語音「龍厚」)」，盼實現族群「龍」合(融合)，也讓所有遊客喜歡來平溪。
下一場天燈施放將在24日元宵節當天18時於十分廣場舉行，施放象徵雙龍搶珠的天燈。新北市政府觀光旅遊局呼籲民眾善用交通接駁車及搭乘臺鐵往返活動現場，以避免因活動日管制而交通受阻。
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