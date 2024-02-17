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平溪天燈節今晚登場106線沿線交管 900天燈將照亮夜空

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市消防局第六救災大隊今天在平溪國中現場派駐各式消防車進行火警警戒。圖／消防局提供
新北市消防局第六救災大隊今天在平溪國中現場派駐各式消防車進行火警警戒。圖／消防局提供

2024新北市平溪天燈節今晚6時在平溪國中「龍」重登場，新北市長侯友宜將帶領民眾施放天燈，今天自上午10時30分起至晚間23時止，106線沿線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口，除領有通行證車輛、接駁公車等，其他均不得進入。民眾從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站等處，搭乘交通接駁公車至活動會場。

新北市政府表示，今晚6時起至21時止，分別在市立平溪國中及平溪區十分廣場舉辦天燈施放活動，同時配合生肖龍年首次推出20呎雙龍天燈及其餘造型天燈，結合在地商圈、老街美食，吸引民眾造訪，體驗獨特的天燈文化。

瑞芳警分局長陳建龍說，今天自上午10時30分起至晚間23時止，對106線沿線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口，除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，餘均不得進入。歡迎民眾從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站等處，搭乘交通接駁公車至活動會場。

有關「2024 新北市平溪天燈節」交通管制及相關資訊請至活動官網、新北市觀光旅遊網、新北旅客 FaceBook及瑞芳分局「緊緊守護東北角」 粉絲專頁查詢。

新北市消防局第六救災大隊今天在平溪國中現場派駐各式消防車進行火警警戒、並加派消防人力於周遭場域進行安全維護，針對店家及遊客加強宣導，出動人員共70人，各式救災救護車輛共13輛。

第六大隊提醒施放天燈需依照「新北市天燈施放管理辦法」所許可之區域（十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內）及時間（晚間10時後，翌日上午6時前，禁止施放天燈)，針對違規時間違規地點施放天燈，行為恐造成人身或財產傷害及損失，產生公共危險的部分，將會依法處理。

第六大隊大隊長羅億田表示，切勿以任何會造成天燈無法順利升空或造成落焰方式施放，遵守「新北市天燈施放管理辦法」各項規定。

106線沿線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口。圖／瑞芳警分局提供
106線沿線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口。圖／瑞芳警分局提供
新北市消防局第六救災大隊今天在平溪國中現場派駐各式消防車進行火警警戒。圖／消防局提供
新北市消防局第六救災大隊今天在平溪國中現場派駐各式消防車進行火警警戒。圖／消防局提供
106線沿線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口。圖／瑞芳警分局提供
106線沿線實施交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口。圖／瑞芳警分局提供

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