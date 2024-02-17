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西門喜滿客絕色店結束營業 網友感嘆：台北最便宜電影院沒了！

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
喜滿客絕色店將於3月31日結束營業。圖／擷取自喜滿客臉書
喜滿客絕色店將於3月31日結束營業。圖／擷取自喜滿客臉書

喜滿客絕色店在台北市西門町經營20多年，今天在臉書上貼出3月31日將結束營運，業者在臉書上表示，考量大環境因素等評估後才沉重宣布，針對會員儲值金及電影團票退款申請，將於平日上午11點到晚間8點，假日上午9點到12點辦理。民眾紛紛感嘆，「不想相信」、「台北最便宜的電影院沒了」不捨告別。

喜滿客絕色店臉書公告，感謝各位影迷過去20多年來的支持與陪伴，一路成長並共創許多美好回憶，說再見只是暫時，喜滿客絕色店在這裡畫下句點，未來再用更美好的樣貌相見。

業者也說，即日起在絕色店舉辦「絕對有您、感謝相挺」的道別活動，讓每位朋友可以在這最後的時刻留下絕美印記，珍重再見。貼文一出，引來民眾們不捨道別。

至於退費等權益，持會員卡正本或影本，以及身分證、駕照、健保卡便可現場退費，網路退費部分，上傳相關證件，並附上匯款存摺影本。

西門町 退費 電影

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