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民汐線公聽會睽違11年再辦 北市段綜合規劃報告書下月前送中央審議

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
捷運民生汐止線路線規劃示意圖。圖／台北捷運局提供
捷運民生汐止線路線規劃示意圖。圖／台北捷運局提供

地方期盼10多年的捷運民生汐止線，台北捷運局為加速建設，攜手新北捷運局合作台北市段綜合規劃作業。鑑於最近一次公聽會已是11年前，台北捷運局將於2月19日、21日及23日舉辦3場公聽會，讓北市段規劃路線沿線民眾了解進度，並徵詢意見納入參考；北市段綜合規劃報告書則預計3月底前提報中央審議。

台北捷運局指出，民生汐止線可行性研究2011年12月19日奉行政院核定，2020年11月2日全線環評獲環保署同意備查。市長蔣萬安非常重視該線北市段的推動，去年5月指示成立推動小組，定期召開會議追蹤進度，早日爭取中央核定。

捷運局表示，考量台北市區沿線未來發展潛力、運輸系統特性、道路系統條件，以及台北都會區捷運系統整體路網銜接便利性，參酌地方民意，研擬北市段路線方案，將與已核定的汐東捷運銜接。

民生汐止線行經北市大同、中山、松山、內湖及新北汐止，預計路線長度17.4公里，場站包含地下8站與高架7站、1座機場。北市段路線全長約11公里，8座地下站、1座高架站共9座車站，系統型式與汐東捷運一致，使用獨立路權的中運量LRRT系統服務，未來採「一車直達」與基隆捷運結合形成完整路網。

捷運局說，2013年曾舉辦民生汐止線綜合規劃公聽會，因時隔多年，2月將再召開3場傾聽民意，分別是19日捷運行政大樓捷韻會議廳、21日民生社區中心集會堂、23日內湖區公所行政中心大禮堂。相關訊息已至捷運局官網查詢（https://www.dorts.gov.taipei/News_Content.aspx?n=E1D93FD9DB52AD1F&sms=3135395D12BE61EB&s=D0515DF9F91C7897）。

捷運局指出，北市段綜合規劃報告書預計3月底前提報中央審議，核定後將串聯淡水信義線、中和新蘆線及環狀線東環段，構成台北都會區完整捷運路網，也可帶動大同、中山、松山首都核心發展，並配合內湖內科2.0發展計畫，讓優勢產業發揮群聚效益，地區機能相互支援，增進產業發展綜效。

捷運民生汐止線台北市段路線方案規劃示意圖。圖／台北捷運局提供
捷運民生汐止線台北市段路線方案規劃示意圖。圖／台北捷運局提供

北市 基隆捷運 汐止

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