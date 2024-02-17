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北市敬老卡搭台鐵限制多 社會局：起迄站擬放寬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
長輩持台北市敬老卡搭乘台鐵，需要走TPASS專用道。本報資料照片
長輩持台北市敬老卡搭乘台鐵，需要走TPASS專用道。本報資料照片

北市敬老卡使用範圍囊括大眾運輸及公有場館等，不過，北市議員詹為元點出在搭乘台鐵時，起迄站點必須於台北市境內，使得二次轉乘得自掏腰包，反觀其他縣市條件寬鬆，建議市府研議調整。北市社會局表示，目前已請台鐵報價，預計放寬到北北基桃宜。

詹為元表示，北市敬老卡規則中寫到，點數足夠會優先扣點，然而，有些運具會有扣點上限或使用規範受限，以台鐵為例，每趟扣30點且當日不限乘車趟數，但假設一名長者從台北市松山車站搭乘台鐵到新北市鶯歌站，就會超出30點。

他也說，受限於上下站必須要在台北市境內，同樣是松山站出發，若要前往新北市十分站，需要到新北市的站點轉乘，導致第一段扣除敬老卡點數，第二段轉乘得自行付費，然而，新北市敬老卡卻能在北北基任一站點上下車；南投、台東甚至沒有限制。

再者，以北北基桃月票計算，詹為元指出，以一個月22天工作日往返松山站到桃園站，費用為1200元，但利用敬老卡計算為1804元，再扣除每個月480點敬老點數，費用是1324元，竟然比月票還貴。

詹為元認為，經常討論到敬老卡點數展延問題，倒不如放寬限制，充分讓長者使用，同時也建議能放寬用於搭乘跨縣市客運，畢竟敬老卡目的是鼓勵長者搭乘大眾運輸出門走走。

今年滿75歲的張姓民眾以往喜歡開車到新北市、桃園市等地找老友，有鑒於高齡駕駛定期換照，生日過後決定改搭大眾運輸，他也有感，持台北市敬老卡在非台北市站點轉乘就無法扣點，每個月都會剩餘點數，確實蠻可惜。

台北市社會局表示，目前會請台鐵針對系統、人力等進行報價，會朝向放寬起迄站點為北北基桃宜，同時也與客運業者溝通，調整刷卡系統方式。不過，針對敬老卡是否與月票一致，社會局表示，敬老卡主要是鼓勵長輩出門，和通勤月票使用目不同，因此會有差異。

台北市敬老卡目的是盼長輩搭乘大眾運輸多出門走走。圖／台北捷運提供
台北市敬老卡目的是盼長輩搭乘大眾運輸多出門走走。圖／台北捷運提供

北市 台鐵 大眾運輸

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