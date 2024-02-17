增人力、加獎金 侯友宜慰勞清潔隊

今年除夕當周平均每日垃圾量約2914公噸，新北市長侯友宜昨到中和區清潔隊慰勞清潔隊員，並致贈福袋跟橘子，侯表示，為鼓勵基層清潔隊員，新北增加197名清潔隊員員額，將外勤隊員清潔獎金從每月8千調升為1萬，駕駛安全獎金每月600提升至1500元。

侯友宜表示，清潔隊員全年無休，為鼓勵基層，落實照顧，新北市增加197名清潔隊員員額，並透過招考方式陸續補充，另將外勤清潔隊員清潔獎金由每月8千元調高為1萬元、駕駛安全獎金從每月600元提高到每月1500元，夜點費由每日80元調升為120元。

環保局長程大維指出，今年除夕當周平均每日垃圾量約2914公噸，比平日垃圾量增加6成5，除夕當天垃圾量更達3436公噸，是平日1.94倍；初四恢復收運，垃圾量高達4210公噸，是平日2.38倍。

環保局表示，今年春節自2月8日小年夜開始，但考量民眾年前大掃除需求，前一天雖是周三清潔隊員例行休息日，仍加班收運，值勤到9日除夕當天傍晚6點，除夕晚間到初三各區清潔隊，共提供71處垃圾定時定點收運服務，13日恢復正常垃圾收運，加上因應1999市民服務專線的緊急環境維護勤務，清潔隊員相當於24小時全年無休。

環保局強調，今年總計編列7.92億元，購置清潔車輛與執行清潔隊場區改善工程，人員照顧及福利也增加4億元以上經費；另外也提升健康檢查經費，守護第一線人員身體健康，並發放GORE-TEX等級透氣防水衣，提高隊員雨天值勤時的安全性及舒適度。