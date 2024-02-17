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平溪天燈節登場 今晚900盞升空

聯合報／ 記者游明煌李定宇／連線報導
2024新北市平溪天燈節主燈亮相，台灣主燈（左起）、世界主燈、龍主燈和虎主燈，今晚在平溪國中施放升空。本報資料照片
2024新北市平溪天燈節主燈亮相，台灣主燈（左起）、世界主燈、龍主燈和虎主燈，今晚在平溪國中施放升空。本報資料照片

基隆市龍年元宵節推出「招財金龍」小提燈，市長謝國樑昨提燈亮相，市府今年準備8千個小提燈，分送給公私立幼兒園小朋友，19日上午10點起也可到旅遊服務中心免費索取。另新北平溪天燈節也登場，將放9波天燈，上午10點30分起發天燈施放券，民眾可免費參加。

謝國樑昨帶著過港幼兒園的小朋友提燈亮相。謝指出，龍帶有富貴榮耀、欣欣向榮等吉祥寓意，「招財金龍」小提燈，龍身鑲喜氣洋洋的金幣，猶如璀璨的寶石般閃爍著金光，象徵2024金龍年龍轉錢坤、圓滿豐收。

基市府今年準備8千個小提燈，分送給公私立幼兒園小朋友，民眾19日上午10點起也可到旅遊服務中心免費索取。另活動期間到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚及分享活動貼文，也可到旅遊服務中心領取，共800個小提燈，送完為止。

基隆「招財金龍」小提燈19日在旅遊服務中心免費索取。市長謝國樑昨與過港幼兒園小朋友一起提燈亮相。圖／基隆市政府提供
基隆「招財金龍」小提燈19日在旅遊服務中心免費索取。市長謝國樑昨與過港幼兒園小朋友一起提燈亮相。圖／基隆市政府提供

另外，新北市平溪天燈節今天登場，活動場地在平溪國中，觀光局今晚將施放9波天燈，每波100盞同時升空，上午10點30分開始發放天燈施放券，民眾可免費參加活動。

天燈活動將於晚間6點開始，6點15分放第一波天燈，活動至晚間9時結束。四盞主燈分別為「台灣、世界、龍、虎」，寓意台灣、世界都好，並將於今日一同施放至高空。

活動也邀請各國駐台使節、各族群代表等多元團體參與此國際盛事。平溪天燈節歷年皆全面交通管制，上山民眾可在木柵動物園、石碇交流道、瑞芳火車站轉搭接駁車，或搭乘台鐵前往。

元宵節 基隆 天燈 平溪

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