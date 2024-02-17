圖資太舊 板橋1年挖破水管300次

新北因工程開挖，管線破損、水管漏水頻傳，板橋區去年因工程施工，導致自來水管漏水近300次，議員促落實立體圖資，市府指出，管線單位早期未建立管線圖資，以致無法提供正確資訊；台灣自來水公司指出，挖損案件較多發生原因，研判為地下既有管線因年代久遠，造成管線圖資與現況不符，會將正確圖資資訊回饋至市府系統。

市議員黃淑君表示，新北地方建設工程多，但近年除了汙水有較完整建置，大多管線都有資訊年久、準確度不足問題，尤其地下雨水箱涵及排水管線多交錯複雜，自來水管年代久遠，大多淺埋、管線老舊等問題，常讓工務單位需不斷試挖確認施工位置，應盡快建置立體圖資，降低路損及路面重複開挖。

新北養工處表示，2020年成立智慧道管中心，並開發3D管線擴增實境AR技術，將以往只能在電腦上操作查詢的GIS平面2D管線圖資，提升為3D立體化，更易判別地下管線位置。

養工處說，可減少挖掘失誤，提升公共管線圖資效能，並透過大數據分析、道路巡查方式，排列道路挖掘工程的優先順序，減少重複開挖，112年度共減少挖掘1163件，占年度總案件量12.3%。

養工處強調，管線破損並非工程開挖單一因素，管線單位埋設管線深度不足、管線材質老化等也是主因，加上管線單位早期未建立管線圖資，以致無法提供正確資訊，成立智慧道管中心就是為建立管線圖資，「呼籲各管線單位定期汰換老舊管線更新圖資，與市府攜手徹底解決管線問題，減少挖損機率」。

台水12區處長陳文龍表示，有關挖損案件較多發生原因，研判為地下既有管線因年代久遠，街道地理環境已改變，造成管線圖資與現況不符的情況。

陳文龍說，管線施工皆已要求拍攝管線深度照片，並於完工後依據「新北市府工務局辦理道路挖掘管線圖資更新維護作業要點」，將測量資料提供到市府系統辦理完工回報。

陳文龍強調，目前12區處遇有管線修理過程，如發現有現況與圖資不符的情況，都將正確圖資資訊回饋至市府系統，確保管線圖資的正確性。