新北推萬金杜鵑職人體驗遊程 感受在地人文風情

每到春季，就是新北金山、萬里杜鵑盛開季節。新北市農業局表示，今年萬金杜鵑與金山漫遊合作，推出5場次職人體驗遊程，最低590元起，已開放網路報名，邀請民眾前往感受萬金杜鵑之美，並透過在地領路人的視角，帶領民眾深度了解萬里金山地區的歷史與人文風貌。

農業局表示，萬金杜鵑今年與農業創生團隊－金山漫遊合作，推出4個主題5個場次的職人體驗遊程，遊程中可至杜鵑苗圃參訪，由杜鵑達人介紹萬金杜鵑產業、杜鵑品種與種植技巧，民眾也可以選擇參加坵隱農場食農教育課程，透過蚯蚓養殖的體驗，更了解蚯蚓對綠色生態循環的重要性。

另外，還有熊熊花圃的苔弟熊DIY，可親自動手做可愛植栽，並走訪充滿歷史文化的魚路古道。每個場次20人成行，最多可接受報名24人，每人費用590元至890元，目前開放網路報名中，相關資訊可至金山漫遊職官網查詢及報名（網址：https://reurl.cc/4jYo6j）。

5場次遊程均由台北車站集合，搭車前往萬金杜鵑花展，參觀藝術家與花農在瑪鋉溪畔合作打造的花藝作品，後至汪汪地瓜園故事館品嚐新北健康三寶－甘藷，再至金山老街大啖知名鴨肉及蔴粩等，下午民眾則可依興趣及喜好，選擇不同的職人體驗遊程。