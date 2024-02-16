龍「汐」為著你！汐止警「護童專案」很貼心

結束了春節連假及寒假，今(16)日是各國中、小學開學日，校門口又恢復了以往的人潮及車流，汐止警分局啟動「護童專案」，於上、放學時段派員警到轄內各小學校園周邊執行安全維護，保護每一位小小學童的安全，不管是學童還是家長都感到十分貼心，大讚警方的辛勞。

汐止分局長黃國政親率員警前往汐止國小向學童們進行婦幼安全等宣導，還貼心準備象徵希望的星星彩虹筆，希望學童們新的學期都能像星星一樣閃閃發亮，並透過宣導標語旗幟，向家長、學童宣導如何保護自身安全及拒絕兒少性剝削，提高警覺避免被害，遇有緊急情況，需要立即求助應撥打110，如果民眾或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的事件應撥打113，接獲疑似詐騙電話應撥打165確認。

汐止警分局長黃國政表示，針對轄內12所小學均有派專責員警落實執行「護童專案勤務」，並於上、放學時段加強巡邏，巡察校園周邊治安要點，協同校方守護學童安全、遠離危害，也提醒所有駕駛人行經學校周邊路口時，應放慢車速，讓學童們能平安上學、快樂回家。