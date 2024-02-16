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龍年迎春財富發 金山財神新廟建成安座大典

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
金山財神廟的新建大廟終於完成並進行安座大典，香客絡繹不絕，為新的一年求得財源滿滿大發財。圖／紅樹林有線電視提供
金山財神廟的新建大廟終於完成並進行安座大典，香客絡繹不絕，為新的一年求得財源滿滿大發財。圖／紅樹林有線電視提供

新春過年期間民眾都會到廟宇走春求財、求好運，在北海岸的金山財神廟就是走春熱門景點。而今年春節前金山財神廟的新建大廟終於完成並進行安座大典，在新春期間就開放民眾求財祈福，香客絡繹不絕，就是要為新的一年求得財源滿滿大發財。

新春期間民眾祈福求財都會到廟裡拜拜，在北海岸的金山財神廟求財民眾絡繹不絕，加上今年春節前新建大廟終於完成，金山財神廟按循古禮神諭法會儀式，將五路財神爺及彌勒佛爺濟公禪師千手觀音等眾神，在隆隆鼓樂及鞭炮聲中安座完成，並進行開啟新大廟門剪綵活動及團拜儀式，為新廟建成帶來滿滿的祝福及神佑。

金山財神廟總務李淑逸指出，提到金山財神廟絕對不能錯過財神銀行，新廟開，財神銀行迎來大批香客，在大殿前，誠心向五路財神參拜，求取發財金，而財神銀行發出的發財金都是沒有經過婚喪喜慶的新錢，要讓香客帶回去當錢母，去輪轉更多的錢財回來。

野柳國小校長張錦霞說，不只是求財、求好運會想到金山財神廟。金山財神廟還深耕在地，對於北海岸地區的中小學教學資源挹注、弱勢家戶的幫助以及品格教育更是非常重視，因此金山財神廟不僅是為民眾補財庫的廟宇，更是庇佑北海岸、照顧地方學子的信仰中心。

發財金 財神 金山

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