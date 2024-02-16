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五月汛期將至 新北啟動檢視521公里水利設施

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三峽福德坑溪邊坡水利設施檢視發現破損。圖／新北市水利局提供
三峽福德坑溪邊坡水利設施檢視發現破損。圖／新北市水利局提供

每年季節交替堤間帶來大量豪雨，有賴水利設施即時運作紓解水患，面對五月汛期將至，新北市水利局啟動檢視約5200件、總長度521公里水利設施，去年三峽福德坑溪經檢視發現水岸坍塌有掏空河岸之虞，經立即改善後免於災情持續擴大。今年汛期前再度啟動全面檢視，避免水患導致災情發生。

新北水利局今表示，自1月份起，針對轄管19條市管河川、71條區域排水、7座分洪設施、7處滯洪壩及4座人行橋梁，進行水利建造物檢查，透過專業人員的協助，及早發現建造物有無缺失，於汛期前完成立即改善項目，以降低災害來臨時可能造成的破壞及損失。

水利局長宋德仁表示，去年度水利建造物檢查完成5196件，檢查長度逾521公里，其中三峽福德坑溪邊坡破損，水流恐掏空地基列入立即改善項目，避免災情持續擴大。另計畫改善及注意改善至年底共改善完成13件。

宋德仁補充，水利建造物檢查除了以目視定期檢查外，也會透過專業儀器(UVA、透地雷達、光達)輔助，進行個案不定期檢查，去年利用透地雷達檢測發現板橋湳仔溝旁路面下陷有掏空情形，立即以儀器檢測獲得改善，保障了用路人的安全。

水利局表示，面對汛期即將來臨，水利建造物透過檢查事先發現損壞並改善，才能讓水利建造物正常運作，維護民眾生命財產安全。

檢查者利用透地雷達檢測板橋區湳仔溝自行車道路面沉陷深度及範圍，以利進行後續搶修作業。圖／新北市水利局提供
檢查者利用透地雷達檢測板橋區湳仔溝自行車道路面沉陷深度及範圍，以利進行後續搶修作業。圖／新北市水利局提供
三峽福德坑溪邊坡水利設施檢視發現破損後立即修補避免地基流失。圖／新北市水利局提供
三峽福德坑溪邊坡水利設施檢視發現破損後立即修補避免地基流失。圖／新北市水利局提供

水利局

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