五月汛期將至 新北啟動檢視521公里水利設施

每年季節交替堤間帶來大量豪雨，有賴水利設施即時運作紓解水患，面對五月汛期將至，新北市水利局啟動檢視約5200件、總長度521公里水利設施，去年三峽福德坑溪經檢視發現水岸坍塌有掏空河岸之虞，經立即改善後免於災情持續擴大。今年汛期前再度啟動全面檢視，避免水患導致災情發生。

新北水利局今表示，自1月份起，針對轄管19條市管河川、71條區域排水、7座分洪設施、7處滯洪壩及4座人行橋梁，進行水利建造物檢查，透過專業人員的協助，及早發現建造物有無缺失，於汛期前完成立即改善項目，以降低災害來臨時可能造成的破壞及損失。

水利局長宋德仁表示，去年度水利建造物檢查完成5196件，檢查長度逾521公里，其中三峽福德坑溪邊坡破損，水流恐掏空地基列入立即改善項目，避免災情持續擴大。另計畫改善及注意改善至年底共改善完成13件。

宋德仁補充，水利建造物檢查除了以目視定期檢查外，也會透過專業儀器(UVA、透地雷達、光達)輔助，進行個案不定期檢查，去年利用透地雷達檢測發現板橋湳仔溝旁路面下陷有掏空情形，立即以儀器檢測獲得改善，保障了用路人的安全。