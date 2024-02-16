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過年慘遭「三打一」圍毆快崩潰 蔣萬安：上工輕鬆很多

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
全國中小學上午開學，台北市長蔣萬安參加台北市南港東新國小開學日活動，與小朋友分享過年生活，更直呼照顧三寶，被整到快崩潰。記者曾吉松／攝影
全國中小學上午開學，台北市長蔣萬安參加台北市南港東新國小開學日活動，與小朋友分享過年生活，更直呼照顧三寶，被整到快崩潰。記者曾吉松／攝影

台北市國中小今開學，市長蔣萬安今一早前往南港區東新國小發紅包，並與小朋友分享過年假期做的事情，蔣表示原本為讓太太好好休息，自告奮勇照顧「三寶」，結果「一打三」變「三打一」，整到他快崩潰，太太讓他提早上工，讓他直呼輕鬆好多。

蔣萬安上午在校門口發完紅包後，先是前往校內原住民族教育資源中心視察，接著到班上與小朋友打招呼，分享過年期間事，不過蔣一開始口誤將「寒假」講成「暑假」，遭小朋友糾正，也讓蔣直呼「一開始就吐槽我，不可以欺負新同學」，引得全場大笑。

蔣萬安表示，今年過年初二、初三為了讓太太好好休息，他特別幫忙太太照顧三個小孩，但原本自以為「一打三」結果變成「三打一」，讓他很崩潰，太太趕快讓他提早上工，蔣接受媒體聯訪也說，「被三個孩子整到快崩潰，體會到太太很了不起，真的非常辛苦也非常偉大。」

蔣萬安表示，今天看到很多家長帶著孩子來學校上學，也很希望孩子在新的學期，能夠在安心安全的學習環境裡面成長。

蔣萬安

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