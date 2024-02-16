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開工、開學不同調家長怨 蔣萬安：會盡量協調滿足各方

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
開學日，台北市長蔣萬安一早就到南港區東新國小發送紅包給小朋友。記者洪子凱／攝影
開學日，台北市長蔣萬安一早就到南港區東新國小發送紅包給小朋友。記者洪子凱／攝影

今天是開學日，台北市長蔣萬安一早就到南港區東新國小發送紅包給小朋友，不過先前傳出不少家長抱怨開工、開學不同調，蔣表示，「能夠同一天當然是比較好」，但開學日都是依程序決定，但未來會盡量協調，滿足大家需求。

身為「三寶爸」的蔣萬安，國一大寶今也開學，媒體問到有出現收假症候群，蔣笑稱，大寶已升上國中，比較不會有類似狀況，昨天就自己提前整理書包，把該完成的作業完成。

蔣萬安表示，新學期開學日規畫是今天，他也確實聽到有家長認為昨天開工上班，結果孩子還在放最後一天假，照顧上不便，未來也會協調，怎麼樣能夠滿足各方面的需求，「能夠同一天當然是比較好」但一般都是按慣例，依程序來決定開學日。

蔣萬安說，近期新冠肺炎、流感疫情也有升高趨勢，有特別提醒校方或老師，加強宣導洗手等相關衛教問題，流感疫苗部分北市施打率高達99%，會持續希望所有市民朋友施打流感疫苗。

蔣萬安表示，如果孩子得流感，會建議在家中休息五天，接受療程，如果必須要到學校上課，也希望在不吃退燒藥的情形，能夠24小時不發燒，再到學校，會透過各種方式，聽取各項專業的意見來宣導。

流感疫苗 蔣萬安 開學日

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