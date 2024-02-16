侯友宜議會團拜 綠營質疑未獲邀

大年初六開工日，縣市政府、議會紛紛舉行新春團拜。新北市長侯友宜昨到議會參加團拜，致詞時盼府會更和諧，不過，團拜現場不見綠營議員身影，綠營不僅質疑未正式邀請議員團拜，還持續要求侯在4月底定期會前補做去年未履行的施政、預算報告，府會關係仍是侯友宜新一年的考驗。

對於綠營質疑，新北市議會祕書長陳王正源說，議會團拜主要是邀請員工同仁，及黨團員工、幹部參與，一切循例作業。

新北市議會昨開工團拜，議長蔣根煌依例發給侯友宜紅包，侯笑說，已經很多年沒拿紅包，只有議會團拜議長會發紅包給他，他要把錢用出去，帶動經濟繁榮。侯友宜昨共拿到正、副議長與祕書長的3個紅包，開心到拿起來拍照留念。

侯致詞時說，因府會和諧同心齊力，讓新北不斷脫胎換骨，今年是龍年，希望集齊眾人智慧、力量，齊心齊力，讓府會關係更和諧，為人民做出更多事。

市議會民進黨團總召張維倩表示，侯市長說要回歸市政、加倍奉還，就該到議會接受監督。他們預計4月程序委員會確認議程時提案，要求侯友宜定期會前先補做去年的施政報告與預算報告，才是負責任的市長。

「糾結過去沒有意義。」國民黨團書記長陳偉杰說，尊重民進黨團意見，但今年已經2024年了，應往前看，針對市府今年施政方向提出建議。蔣根煌也說，會再請議員同仁好好溝通一下。

昨天新北市議會團拜不見綠營議員到場，民進黨團副召張錦豪表示，審預算不見侯市長，如今議會新春團拜，看到侯友宜高聲暢談要修復府會關係，民進黨團議員是看到市長行程才知市長到議會，侯市長對議會的態度就是想來就來，想去就去。

開工第一天，台北市長蔣萬安就被問到如何備戰2026市長選舉，蔣說，他想的是怎麼樣讓台北愈來愈好，才是他目前最重要的事。這一年北市府已定位為交通安全年，訂出三大願景，打造為安全、運動和未來之都，建構北市為國際一流大都會，讓市民持續感受到驕傲，感到幸福。

桃園市長張善政團拜時分享過年發福袋時有婦人激動握著他雙手，感謝桃園免費低劑量肺癌篩檢救了她先生。他說，市府會繼續打造「全齡照顧」城市，從孕婦心理諮商到高風險群體的肺癌篩檢，照顧市民健康需求。

台中市政府昨天新春團拜，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣發小紅包，不到5分鐘小紅包就索取一空。盧先報喜，這幾年台中市已累計9個民調第一，她謝謝市民支持和配合，也感謝市府同仁的努力。