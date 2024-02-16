聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北大窠坑溪二期 打造親水空間

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂問題逐漸改善，更成功復育生態。記者李成蔭／攝影
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂問題逐漸改善，更成功復育生態。記者李成蔭／攝影

新北大窠坑溪一期整治工程受地方好評，再往上游的水質及環境仍待改善，新北水利局表示，二期工程已開工，預計年底完工，屆時將有長達1.3公里親水空間。民代說，景觀建設之餘，防汛才是根本，建議將人行道延伸至人口稠密區，並做好交通衝擊指引。

大窠坑溪原為「三面光」混凝土河道，周邊過去工廠多，出現汙水排放等問題，新北規畫改善工程，水質有好轉，從嚴重汙染到現在中度接近輕度汙染，生態也恢復，再往上游泰山國中一帶人口稠密區，卻仍維持舊有情況。

水利局長宋德仁說，大窠坑溪二期工程可改善流況單調、生態系統薄弱問題，考量原有河道寬度足夠，在不妨礙河防安全下，於開闊處營造中島陸域棲地，作為生態跳島，方便動物遷移。

除水域生態外，陸域延續前期親水廊道，於河道側增設2公尺懸臂鋼構棧道，並於堅實一橋增設無障礙入口，連接周圍公園及步道。工程經費1億4279萬元，市府自籌，已在今年1月10日開工，預計年底完工。

居民陳先生說，他常去當地國民運動中心，往返路程必經已完工的一期工程步道，整治後臭味消失，人車分道散步更安全。

市議員陳明義指出，一期工程獲好評，民眾期待延伸做二期工程，除提升景觀，市府應做好防汛基礎工程。市議員李宇翔說，市府申請前瞻補助一期工程，如今再延伸二期並規畫人行道整治，建議往新五路方向延伸，整段一次做到位，因工程處於當地要道，相關交通指引要加強宣傳。

人行道 新北 水質

延伸閱讀

熱門走春景點私家收費停車賺外快 新北去年罰近70萬

新北議會團拜 綠議員：未接獲通知 議會：邀請員工為主

影／無視警車在旁囂張闖紅燈 新北男秒遭逮原來是吃了這東西

開工日失業申請上午340件 新北就服站彈性增開櫃台分流

相關新聞

台北燈節試燈 五彩祥龍吐氣 鎮壓四方

台北燈節主燈「城現光龍」昨天試燈，在傳統戲曲聲中吐出龍息，變幻龍身五色光芒。北市觀傳局長王秋冬表示，燈節從明天到3月3日...

拚淨零排放 北市3月起祭節電3% 有機會賺3萬

北市2022年溫室氣體排放量約1085萬公噸二氧化碳當量，又以住商用電814萬9422公噸最多，占總量75.12%，環保...

景點非法停車場 去年開罰近70萬

農曆春節7天連假期間各大景點人潮多，停車需求大增，不少景點周邊私家地招攬駕駛停車賺外快。有民眾反映，初五前往三峽行修宮就...

新北大窠坑溪二期 打造親水空間

新北大窠坑溪一期整治工程受地方好評，再往上游的水質及環境仍待改善，新北水利局表示，二期工程已開工，預計年底完工，屆時將有...

侯友宜議會團拜 綠營質疑未獲邀

大年初六開工日，縣市政府、議會紛紛舉行新春團拜。新北市長侯友宜昨到議會參加團拜，致詞時盼府會更和諧，不過，團拜現場不見綠...

平溪天燈 台灣、世界攏好

新北市平溪天燈節6盞主燈昨亮相。其中，台灣、世界、龍、虎4盞主燈明天將在平溪國中施放，台語諧音寓意「台灣、世界攏好」；雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。