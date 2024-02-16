新北大窠坑溪二期 打造親水空間

新北大窠坑溪一期整治工程受地方好評，再往上游的水質及環境仍待改善，新北水利局表示，二期工程已開工，預計年底完工，屆時將有長達1.3公里親水空間。民代說，景觀建設之餘，防汛才是根本，建議將人行道延伸至人口稠密區，並做好交通衝擊指引。

大窠坑溪原為「三面光」混凝土河道，周邊過去工廠多，出現汙水排放等問題，新北規畫改善工程，水質有好轉，從嚴重汙染到現在中度接近輕度汙染，生態也恢復，再往上游泰山國中一帶人口稠密區，卻仍維持舊有情況。

水利局長宋德仁說，大窠坑溪二期工程可改善流況單調、生態系統薄弱問題，考量原有河道寬度足夠，在不妨礙河防安全下，於開闊處營造中島陸域棲地，作為生態跳島，方便動物遷移。

除水域生態外，陸域延續前期親水廊道，於河道側增設2公尺懸臂鋼構棧道，並於堅實一橋增設無障礙入口，連接周圍公園及步道。工程經費1億4279萬元，市府自籌，已在今年1月10日開工，預計年底完工。

居民陳先生說，他常去當地國民運動中心，往返路程必經已完工的一期工程步道，整治後臭味消失，人車分道散步更安全。

市議員陳明義指出，一期工程獲好評，民眾期待延伸做二期工程，除提升景觀，市府應做好防汛基礎工程。市議員李宇翔說，市府申請前瞻補助一期工程，如今再延伸二期並規畫人行道整治，建議往新五路方向延伸，整段一次做到位，因工程處於當地要道，相關交通指引要加強宣傳。