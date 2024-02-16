台北燈節試燈 五彩祥龍吐氣 鎮壓四方

台北燈節主燈「城現光龍」昨天試燈，在傳統戲曲聲中吐出龍息，變幻龍身五色光芒。北市觀傳局長王秋冬表示，燈節從明天到3月3日止，展區從捷運西門站一路延伸到北門站，預計300到400萬人次造訪。

三層樓高的主燈「城現光龍」是由策展人劉治良以純金屬打造，配樂則由音樂製作人K6劉家凱結合在地文化元素創作，展期晚間6點至10點，每半小時一場的3分鐘主燈秀，先由捷運六號出口、一號出口上頭紅黑兩色鯉魚吐出雪花泡沫，隨後再由樂聲牽引下，主燈龍身亮起翠綠龍鱗、焰紅龍眼。

劉治良說，過程中龍身會有五色變化，象徵五彩祥龍照耀北市，雪花泡沫也符合認證可食用，不會侵害皮膚，希望透過環繞的效果，讓民眾四面八方都能感受到燈節。

王秋冬表示，今年共設123座燈組，以及3條賞燈攻略路線，今年光雕展演「北門映像」首次加入互動式體驗，民眾透過手機掃描QR Code，便能將新年期許和祝福投影在北門上；北門展示日本知名當代藝術家小松美羽共同打造燈飾「世人皆可成龍」，以同名畫作為靈感創作，首次以戶外大型沉浸式燈組型態展出。

北市議員郭昭巖建議，燈區應該要再延伸到萬華龍山寺、剝皮寮、艋舺公園等處，尤其遠百寶慶店這次缺乏燈節造景，略顯黯淡，須搭配活動將人潮引導至商圈，肯定觀傳局燈節用心，但還是要均衡分配。

觀傳局說，寶慶路側因遠東百貨大樓重建施工架設圍籬，考量人潮通行安全，未布設燈飾，而未來燈節舉辦地點，會再今年活動結束後進行檢討及後續評估，若預算充分，未來也希望擴大燈區，帶動區域發展。