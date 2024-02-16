拚淨零排放 北市3月起祭節電3% 有機會賺3萬

北市2022年溫室氣體排放量約1085萬公噸二氧化碳當量，又以住商用電814萬9422公噸最多，占總量75.12%，環保局昨宣布3月起推出「淨零拚轉型、節電3%獎百萬」活動，凡每半年用電較去年同期減少3個百分點者，就能獲抽獎資格，上、下半年將抽出各50名獎金3萬元幸運兒。

環保局綜合企劃科長洪明宏舉例，台電公司資料顯示2022年北市住宅部分（表燈非營業）全年售電度數53億7935萬度電，節電3%約可減少1億6138萬度、可省電費4億8414萬元；若以住宅用電計算，每戶每月平均用電361度，節電3%約減11度，一年可減少碳排65.4公斤，省下396元電費支出。

為鼓勵家戶節能減碳，環保局3月至12月祭出節電3%抽獎活動，北市住宅用戶憑電費單的電號、用電者姓名及聯絡資訊，可到3月開放的抽獎活動網站登錄報名，每一電號僅須登錄一次，今年上、下半年的用電量驗證後，較去年同期減少3%以上，即可獲得抽獎資格，環保局預計7月、明年1月分別抽出各50名3萬元幸運兒。

洪明宏分享如何節電，例如定期清理冷氣濾網維持良好能源效率、選用省電LED燈泡及具有1級節能標章的家電等。