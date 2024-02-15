財神爺來了 汐止文化里長巧扮發糖好喜氣

七天年假後第一個上班日，天氣不錯，在汐止區文化里的櫻花大道雖然花期進入尾聲，不過，還是有不少人來賞花，因為，還算是過年期間，所以，里長余寶聰再度巧扮財神爺，沿路發糖果，好受歡迎，不少人搶著拍照，招財添喜氣。

今(15)日文化里長余寶聰巧扮財神爺，汐止區長林慶豐也一起同樂，大小朋友拿糖果添喜氣，還排隊搶著跟財神爺拍照，沿著康誥坑溪櫻花大道，民眾悠閒賞花，還能巧遇財神爺沿路發糖果，財氣福氣都滿滿，年節味十足。

文化里長余寶聰說，今天是初六，從除夕到現在已經連續第7天，每天都會扮財神爺發喜糖大家熱鬧一下，因為，春節大家看到財神爺都會很開心，因為，覺得財神爺送錢來了，讓大家沾沾喜氣，櫻花季也快結束了，所以，今天也邀請汐止區長一起來，希望在花季結束前，大家來同樂，遊客也高興。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心來福興宮還有康誥坑溪櫻花步道，很感謝余寶聰里長一直以來對櫻花種植付出的心力，今天剛好是大年初六，里長也非常用心，扮財神爺跟所有來賞花的遊客還有拜拜的民眾互動，也祝福大家在新的一年都能吉龍舞春。