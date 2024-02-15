快訊

大陸快艇拒檢翻覆釀2死 專家：慎防中共據此支援海峽法律戰

高普考才上榜！公務員過年團聚想逃 親戚年收聽一輪嘆「抬不起頭」

晚安小雞下跪求情…柬埔寨怒「不能只是訓斥」 堅持法辦刑滿再驅逐出境

財神爺來了 汐止文化里長巧扮發糖好喜氣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區里長余寶聰再度巧扮財神爺，沿路發糖果，好受歡迎，不少人搶著拍照，招財添喜氣。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區里長余寶聰再度巧扮財神爺，沿路發糖果，好受歡迎，不少人搶著拍照，招財添喜氣。 圖／觀天下有線電視提供

七天年假後第一個上班日，天氣不錯，在汐止區文化里的櫻花大道雖然花期進入尾聲，不過，還是有不少人來賞花，因為，還算是過年期間，所以，里長余寶聰再度巧扮財神爺，沿路發糖果，好受歡迎，不少人搶著拍照，招財添喜氣。

今(15)日文化里長余寶聰巧扮財神爺，汐止區長林慶豐也一起同樂，大小朋友拿糖果添喜氣，還排隊搶著跟財神爺拍照，沿著康誥坑溪櫻花大道，民眾悠閒賞花，還能巧遇財神爺沿路發糖果，財氣福氣都滿滿，年節味十足。

文化里長余寶聰說，今天是初六，從除夕到現在已經連續第7天，每天都會扮財神爺發喜糖大家熱鬧一下，因為，春節大家看到財神爺都會很開心，因為，覺得財神爺送錢來了，讓大家沾沾喜氣，櫻花季也快結束了，所以，今天也邀請汐止區長一起來，希望在花季結束前，大家來同樂，遊客也高興。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心來福興宮還有康誥坑溪櫻花步道，很感謝余寶聰里長一直以來對櫻花種植付出的心力，今天剛好是大年初六，里長也非常用心，扮財神爺跟所有來賞花的遊客還有拜拜的民眾互動，也祝福大家在新的一年都能吉龍舞春。

櫻花季 汐止 財神

延伸閱讀

初六送窮日！4生肖抱緊財神爺…「這段時間」財氣當頭快買彩券

過年走春賞櫻趣 汐止康誥坑溪櫻花開迎春

衛福部所屬26家醫院發護理夜班獎勵 總金額1300多萬元

新北「吉龍舞春」受歡迎 汐止公所開放民眾索取

相關新聞

台北燈節2月17日起全面開展 觀傳局推5大亮點、3條賞燈路線

2024台北燈節「龍躍光城」將於2月17日在台北西區全面開展，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今年共設置123座燈組。台...

台北燈節主燈「城現光龍」達三層樓高 今試燈吸引民眾圍觀

2024台北燈節即將登場，今天在西門町的主燈「龍躍光城」進行試燈，吸引不少民眾駐足觀賞，今年台北燈節展區橫跨捷運西門站至...

台北燈節試點主燈 五彩祥龍吐氣鎮壓四方

台北燈節「龍躍光城」今天晚間試點主燈，三層樓高的「城現光龍」在傳統戲曲聲中，吐出龍息，變幻龍身五色光芒。北市觀傳局長王秋...

平溪天燈節6盞主燈今亮相 天燈「雙龍搶珠」元宵夜升空祈福

2024新北市平溪天燈節17日、24日分在平溪國中、十分廣場登場，6盞主燈今天亮相。其中台灣、世界和龍、虎4盞主燈將在平...

熱門走春景點私家收費停車賺外快 新北去年罰近70萬

農曆七天連假各大景點人潮滿滿，車潮壅塞難以停車，不少景點周邊私家地招攬駕駛停車賺取外快。新北市三峽行修宮前的白雞路因雙向...

宗博兒童館今重新開幕 第一檔展覽營造「大洪水過後」

位於新北市永和區的世界宗教博物館兒童館，去年獲文化部專案研究補助，歷經改裝、試營運，轉型成強調參與、以觀眾為主體的展覽空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。