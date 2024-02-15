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年節關懷弱勢愛心不斷 汐止員警助發送平安袋

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止警分局員警深入到地方的各個角落到各弱勢戶家中發送平安袋。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局員警深入到地方的各個角落到各弱勢戶家中發送平安袋。 圖／觀天下有線電視提供

春節期間，汐止警分局除維護地方治安及交通順暢外，更配合新北市政府社會局備有70份「平安袋」，由各派出所員警主動關懷轄內較弱勢需要救助的民眾，並協助深入到地方的各個角落到各弱勢戶家中發送平安袋，也獲民眾一致好評。

讓有需要的民眾如遇臨時緊急事項，致無力負擔餐食，或無法向親友尋求資助，可就近前往鄰近派出所領取。「平安袋」內有含有白米、麵條、泡麵、調理包及待用餐券等物資，讓需要幫助的民眾今年春節都能溫飽無虞。

汐止警分局表示，年節期間各派出所員警主動關懷轄內較弱勢需要救助的民眾，並協助發送平安袋，深入到地方的各個角落，期盼能藉此拋磚引玉，讓社會大眾一起加入公益行列，幫助更多需要幫助的人。

春節 汐止

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