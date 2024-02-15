熱門走春點私家收費停車 新北去年罰近70萬
農曆七天連假各大景點人潮滿滿，車潮壅塞難以停車，不少景點周邊私家地招攬駕駛停車賺取外快。新北市三峽行修宮前的白雞路因雙向單線道，車輛調頭停私家地使壅塞情況更嚴重，新北市交通局對此表示，若查證屬實且違反停車場法，可依法開罰3千至1萬5千元。
農曆春節期間民眾為祈求來年順利平安，經常會到各大廟宇走春，熱門景點三峽行修宮也是人潮滿滿，雖然三峽區公所春節期間在廟前紫微路開放單邊紅線停車，但多數民眾由白雞路上山，不知紫微路可紅線停車，白雞路兩邊住家也因此向駕駛招攬空地停車賺取外快。
不過因白雞路為雙向單線道，不少車輛在路中調頭臨停，使塞車情況雪上加霜，車輛走走停停塞車原約20分鐘路程約莫一小時才能抵達行修宮，讓駕駛怨聲載道。
新北市交通局對此表示，白雞路近行修宮前經查未有合法私人停車場，停車場經營也應依規定於路外公共停車場設置標誌、號誌、劃設車輛停放線及指向線，並應於出入口或其他適當處所標示停車費率及管理事項。
但駕駛實際觀察，現場無任何停車管理事項等標示，只有民眾在路邊指揮停車並手持停車價格。交通局說，若事證屬實且違反停車場法，可依停車場法開罰3千至1萬5千元，去年民眾非法經營停車場，共開罰75案、開罰金額68.7萬元。
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