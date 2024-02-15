宗博兒童館今重新開幕 第一擋展覽營造「大洪水過後」
位於新北市永和區的世界宗教博物館兒童館，去年獲文化部專案研究補助，歷經改裝、試營運，轉型成強調參與、以觀眾為主體的展覽空間設計，今日重新開幕，推出第一檔展覽「不只一百種：保種計畫」，營造大洪水過後，讓孩子自由認知世界和自我詮釋生命意義。
世界宗教博物館2001年成立後，2005年創設兒童館，打造「生命教育」為核心的展覽空間，2016年整修以「愛的星球」呈現，去年獲文化部專案研究補助，投入研發兒童生命教育，並改裝完成，從遊樂園式的展場，轉型成強調參與、以觀眾為主體的展覽空間設計，今日大年初六重新開幕。
宗博兒童館第一檔展覽「不只一百種：保種計畫」，與新北市烏來區德拉楠部落（原稱福山部落）、新竹縣五峰鄉桃山部落的偏鄉學校合作，展開「博物館大洪水記：一座島庇護所」駐館活動，不同海拔的部落孩子，以宗博館為大山大海大地，共同探索、學習，兒童館展場營造大洪水過後，生命會為自己找出口。學童可參與進入，一起完成什麼，也可旁觀，如觀賞一個微縮宇宙。
世界宗教博物館館長馬幼娟說，孩童的世界不只有繽紛、童話的場景，在混亂紛雜的環境中，當情緒面對「大洪水」來襲時，透過參與式策展工作營，館方將和孩子一起搭建屬於自己、安全又溫暖的秘密基地，陪伴孩子安然地面對周遭世界裡的情緒怪獸、生活裡的大洪水事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言