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過年不再「空城」 北市各商圈漲3成 住宿回溫

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
艋舺龍山寺上午聚集許多新年拜拜民眾，祈求新年平安。本報資料照片
艋舺龍山寺上午聚集許多新年拜拜民眾，祈求新年平安。本報資料照片

北市以往春節期間被戲稱為「空城」，但今年西門町、龍山寺、士林夜市等商圈人潮絡繹不絕，據業者統計，北市商圈成長30%、小吃攤則成長50%；住宿方面，北市觀傳局指出，小年夜到初五平均住房約70到80%，預計趁著台北燈節，能帶動周邊住房率提升10到20%。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和指出，今年台北龍山寺、行天宮等各大廟宇，能看見信眾走春拜廟，香火鼎盛，進而帶動周遭商圈也賺進過年財，來客數至少成長30%，特別是小吃成長幅度最高，達到50%以上。

洪文和說，除了國外觀光客居多的西門町、士林夜市等依舊車水馬龍，國內旅客為主的北投溫泉，正好春節前幾天氣溫溼冷，業績也有所成長。他認為，現在不少民眾定居北部，年假乾脆邀中南部家人北上過年，「這會成為趨勢。」

北上旅遊也催生住宿需求，北市觀傳局統計春節住宿率，小年夜及除夕住房較淡，初一開始逐步回升，小年夜到初五，平均住房約在70到80%，部分旅館結合圍爐及年菜專案高達90%。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任說，台北市旅館住房率漸漸回升到疫情前的榮景，但是國際旅客仍尚未回流，「以往旅館國際旅客住房會占70%，國旅則是30%，目前數據來看，兩者相反，國旅為60%、國際旅客僅40%。」

趙一任認為，雖然北市有600多間旅宿業，但是只有西門町、大稻埕或北門等西區具有特色，其他區域仍有待產官攜手，找出賣點帶動發展。

春節過年期間，艋舺龍山寺聚集不少民眾參拜。本報資料照片
春節過年期間，艋舺龍山寺聚集不少民眾參拜。本報資料照片

北市 西門町

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