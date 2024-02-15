新北議會團拜 綠議員：未接獲通知 議會：邀請員工為主

新北市議會今天舉行龍年團拜，不見綠營議員身影，新北市議會民進黨團總召張維倩說，議會新春團拜應該要正式邀請議員，不應是議員發現市長行程或記者詢問才知道議會活動，這樣容易有嫌隙及誤會，希望新的一年府會關係和諧，市府與議員能友善對話交流共同解決市民關切的問題，確保市政運作順利進行，為市民創造更好的生活環境。

新北市議會祕書長陳王正源表示，議會團拜主要是針對議會的員工同仁，所有黨團員工、幹部都有邀請參加，往例並不會邀請議員。

張維倩說，龍年新氣象侯友宜進議會進行新春團拜，也希望侯友宜保持對市政的熱情，進議會針對過去請假113天沒有報告的「市政報告」及「預算報告」進行報告。

副召張錦豪表示，審市政預算不見侯市長，議會發新春紅包侯市長卻跑在前。回顧2023年新北市有大半年沒有市長，就連歷年最高的新北市預算，都不見侯市長踏進議會報告，顯見侯市長無心市民的納稅錢用途。如今議會新春團拜，卻看到侯友宜在議會高聲暢談要修復府會關係，民進黨團議員是看到市長行程才知市長到議會，侯市長對議會的態度就是想來就來，想去就去。

幹事長廖宜琨表示，經查各縣市議會新春團拜活動均有議員參與，但新北市議會舉辦了一場閉門的開工活動卻只有邀請新北市府，沒有給予議員參與的機會。這種行為不僅缺乏透明度，也顯示了對議員的不尊重。書記長陳乃瑜說，希望市府重視議會報告，與議員針對市政對話與交流，尊重議會的角色。