北市國小生新學期每月吃1次有機菇 將有12萬人受惠

北市去年宣布「10大好學」教育政策白皮書，其中「健康學」是國小營養午餐今年起新增每月1次有機菇、增加高中弱勢學生午餐補助每餐65元，也增聘學校營養師，讓食育教育再升級。北市各級學校明天開學，教育局表示，今年加菜規畫是有機菇，將有約12萬名國小生可享用。

蔣萬安今說，目前台北市的國中、國小已經每一周有3次有機蔬菜、1次有機米，也考量到有機菇的高營養價值，所以從今年2月開始，北市每個月會加一次有機菇。教育局則表示，今年加菜規畫是有機菇，已與北農合作供應，每餐補助4元，以北市國小生約12萬名、10個供餐月來算，已編列480萬元預算。

至於營養午餐費補助，教育局每年度經費近3億元，約1萬7500名設籍北市或就讀北市學校的學生受惠。

教育局目前補助高中職、專科一至三年級經濟弱勢學生午餐費，每人每日55元。考量物價指數變動及北市消費水準，112學年度第2學期起調增午餐補助為65元，設籍北市而就讀外縣市的公私立高中職學生也在補助範圍內，預計3千多人受惠，市府增編850萬元經費協助。