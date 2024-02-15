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工人畫家紀錄台電人生 自傳繪本「救電英雄」稿費悉數作公益

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
李升茂從事台電配電服務員期間，閒暇之餘不忘繪畫，且常以台電人員工作辛勞為主題，被譽為「工人畫家」。記者李文德／攝影
李升茂從事台電配電服務員期間，閒暇之餘不忘繪畫，且常以台電人員工作辛勞為主題，被譽為「工人畫家」。記者李文德／攝影

被譽為「工人畫家」的68歲退休台電人李升茂，40年來水墨畫呈現台電基層人員為了順利供電而翻山越嶺的艱辛，是國內首位以配電勞工搶修為題材的畫家。上月底自傳繪本「救電英雄」出版，書中49幅畫紀錄他生平，李升茂為回饋社會決定將稿費全數捐贈給周大觀文教基金會作公益。

李升從小因家貧，國小畢業後隻身北上，曾當過漫畫「諸葛四郎」作者葉宏甲的學徒。3年後，進入北投的陶瓷公司從事彩繪期間半工半讀，更遇水墨畫家沈禎指導，拜他為師。退伍後考進台電，在台南擔任配電服務員，不過工作之餘仍不忘繪畫，以台電基層人員為了順利供電為主題，如實呈現台電人員工作辛勞，被譽為「工人畫家」。

2022年李升茂獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，更應基金會之邀出版自傳繪本。李升茂說，書中除了文字敘述外，更透過49幅自繪畫作呈現，去年夏天便著手繪製33幅，歷經4個月繪畫、撰稿終於完成「救電英雄」繪本。李升茂還笑說，有時候靈感一來一整天都會投身繪畫世界久久不能自拔，畫到大半夜才肯罷休。

李升茂表示，自己生性較慈軟，不捨看到社會各角落較弱勢的民眾受苦，心想目前生活也都會得不錯，且基金會長期投身於公益，故願意將出版的稿費悉數捐出回饋社會。

工人畫家李升茂上月底出版自傳繪本「救電英雄」，稿費將全數捐出回饋社會。記者李文德／攝影
工人畫家李升茂上月底出版自傳繪本「救電英雄」，稿費將全數捐出回饋社會。記者李文德／攝影
工人畫家李升茂上月底出版自傳繪本「救電英雄」，稿費將全數捐出回饋社會。記者李文德／攝影
工人畫家李升茂上月底出版自傳繪本「救電英雄」，稿費將全數捐出回饋社會。記者李文德／攝影

台電 水墨畫

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