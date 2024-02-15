開工日失業申請上午340件 新北就服站彈性增開櫃台分流

今是初六開工日，新北市三重、板橋、新莊、新店等就業服務站，目前人潮雖未爆量，但就業服務處表示，新北市失業給付申請今天上午截至中午共340件；求職服務今截至中午計85件，加上期盼年後轉職的民眾，各就服站將會視到站人數加開彈性櫃台，採取「申辦失業給付/求職找工作」分流，同時紓緩人潮、縮短現場等候時間。

就業服務處處長葉建能表示，上午人潮穩定尚未加開彈性櫃台，下午視到站人數調整加開，近來製造業景氣未完全恢復，考量到春節前仍有遭逢關廠歇業的失業者，想盡快完成申辦失業給付的心情，準備到站「初次申請失業給付」的勞工朋友們，出發前務必確認備妥離職證明文件，須載明足供認定非自願離職的事由，或定期契約證明文件，及國民身分證、國內金融機構存摺。

葉建能說，如果申請人為身心障礙者，另須檢附社政主管機關核發的身障證明，如果還有扶養眷屬，則須檢附受扶養眷屬戶口名簿；另外就服員辦理失業給付認定作業，須查核相關文件完備度，每人次至少需時30分鐘左右，可先利用電話預約，避免現場久候，至於新北8大就業服務站電話預約專線，可透過網路連結「新北勞動雲-服務資訊-就業服務-失業給付」查詢。