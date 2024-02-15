快訊

陸漁船意外衝擊兩岸「底線」 金門憂大陸不承認金廈「禁限制水域線」

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

開工日失業申請上午340件 新北就服站彈性增開櫃台分流

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
今是初六開工日，新北市各就服站將會視到站人數加開彈性櫃台，避免民眾久候。圖／新北勞工局提供
今是初六開工日，新北市各就服站將會視到站人數加開彈性櫃台，避免民眾久候。圖／新北勞工局提供

今是初六開工日，新北市三重、板橋、新莊、新店等就業服務站，目前人潮雖未爆量，但就業服務處表示，新北市失業給付申請今天上午截至中午共340件；求職服務今截至中午計85件，加上期盼年後轉職的民眾，各就服站將會視到站人數加開彈性櫃台，採取「申辦失業給付/求職找工作」分流，同時紓緩人潮、縮短現場等候時間。

就業服務處處長葉建能表示，上午人潮穩定尚未加開彈性櫃台，下午視到站人數調整加開，近來製造業景氣未完全恢復，考量到春節前仍有遭逢關廠歇業的失業者，想盡快完成申辦失業給付的心情，準備到站「初次申請失業給付」的勞工朋友們，出發前務必確認備妥離職證明文件，須載明足供認定非自願離職的事由，或定期契約證明文件，及國民身分證、國內金融機構存摺。

葉建能說，如果申請人為身心障礙者，另須檢附社政主管機關核發的身障證明，如果還有扶養眷屬，則須檢附受扶養眷屬戶口名簿；另外就服員辦理失業給付認定作業，須查核相關文件完備度，每人次至少需時30分鐘左右，可先利用電話預約，避免現場久候，至於新北8大就業服務站電話預約專線，可透過網路連結「新北勞動雲-服務資訊-就業服務-失業給付」查詢。

就服處提醒，新北29區就業服務據點皆有提供求職服務，有求職需求者，除臨櫃諮詢，也可運用「新北勞動雲-新北市人力網」查詢職缺及徵才活動，或電洽0800-091-580，由專人服務。

新北各就服站將會視到站人數加開彈性櫃台，採取「申辦失業給付/求職找工作」分流，同時紓緩人潮、縮短現場等候時間。圖／新北勞工局提供
新北各就服站將會視到站人數加開彈性櫃台，採取「申辦失業給付/求職找工作」分流，同時紓緩人潮、縮短現場等候時間。圖／新北勞工局提供

失業 求職

延伸閱讀

影／出席新北市府新春團拜 侯友宜新年有「三願」

謝國樑開工日宣示：國門廣場打造摩天輪是今年重要工作

春節河濱煙火狂放 新北高灘保全疲於奔命勸離350件

春節後求轉職高峰期 善用免費資源...47歲行政助理變英文老師

相關新聞

北市國小生新學期每月吃1次有機菇 將有12萬人受惠

北市去年宣布「10大好學」教育政策白皮書，其中「健康學」是國小營養午餐今年起新增每月1次有機菇、增加高中弱勢學生午餐補助...

工人畫家紀錄台電人生 自傳繪本「救電英雄」稿費悉數作公益

被譽為「工人畫家」的68歲退休台電人李升茂，40年來水墨畫呈現台電基層人員為了順利供電而翻山越嶺的艱辛，是國內首位以配電...

開工日失業申請上午340件 新北就服站彈性增開櫃台分流

今是初六開工日，新北市三重、板橋、新莊、新店等就業服務站，目前人潮雖未爆量，但就業服務處表示，新北市失業給付申請今天上午...

新春團拜 新北國民黨團提三願盼市府落實

新北市議會15日舉辦新春團拜，國民黨團書記長陳偉杰表示，期盼府會新的一年共同努力，達成市民三大心願，「府會關係要和睦、交...

延續一期水質及環境改善 泰山大窠坑溪二期工程開工

新北大窠坑溪一期整治工程廣受好評，但再往上游的水質及環境卻仍待改善，新北水利局表示，二期工程已開工，預計年底完工，屆時居...

明天開學 蔣萬安：營養午餐本月開始新增吃一次有機菇

今天開工第一天，明天台北市各級學校也將開學，台北市長蔣萬安今天表示，台北市學生營養午餐從這個月開始，將每個月增加吃一次有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。