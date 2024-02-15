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明天開學 蔣萬安：營養午餐本月開始新增吃一次有機菇

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
明天台北市各級學校也將開學，台北市長蔣萬安今天表示，台北市學生營養午餐從這個月開始，將每個月增加吃一次有機菇。記者林麗玉／攝影
明天台北市各級學校也將開學，台北市長蔣萬安今天表示，台北市學生營養午餐從這個月開始，將每個月增加吃一次有機菇。記者林麗玉／攝影

今天開工第一天，明天台北市各級學校也將開學，台北市長蔣萬安今天表示，台北市學生營養午餐從這個月開始，將每個月增加吃一次有機菇。蔣說，身為家長他完全感同身受家長關心孩子營養，會請教育局持續關注學校營養午餐菜色、配置、及營養是否均衡，最重要是確保食品安全。

蔣萬安今天赴市政大樓廣播室向市府同仁拜年，對於新學期開始，蔣說，目前台北市的國中、國小已經每一周有三次有機蔬菜、一次有機米，也考量到有機菇的高營養價值，所以從今年二月開始，北市每個月會加一次有機菇。

對於孩子在學校的營養午餐，蔣說，他身為家長非常關心孩子營養，大寶已經上國中，二寶、三寶未來也會入學吃營養午餐，所以對於學校營養午餐的食安及營養均衡，他完全能感同身受，未來會請教育局持續關注學校營養午餐各個菜色、配置、營養是否均衡，最重要是確保食品安全，會隨池持續聆聽家長孩子校方意見，做一些調整，照顧孩子相關的健康與營養。

營養午餐

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