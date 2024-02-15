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國小周遭道路拓寬 北市新工處：今年改善100條

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
拓寬前的人行道只能容納一人，路幅狹小。圖／台北市新工處提供
拓寬前的人行道只能容納一人，路幅狹小。圖／台北市新工處提供

台北市工務局新工處完成士林區雨聲國小周遭道路拓寬，從原先未達90公分且有交通號誌桿、標誌桿、公車站牌的人行道，施工後淨寬拓展到150公分，並移除相關號誌桿。為了提供人本友善環境，創造友善通學動線，新工處預計今年改善100條人行道。

新工處共管科科長洪維聰表示，工程範圍為士林區忠誠路一段至忠義街78巷，舊有人行道路寬未達90公分，行人通行不便之外，使用輪椅、推車者通行更為不易。

為此，洪維聰說，此次工程拓寬道路外，也將交通號誌桿遷移至人行道內側，部分路段則將標誌桿及公車站牌桿則遷移到人行道外側，施工完成後，達到人行道淨寬150公分。

新工處北區工務所主任王頌夫指出，此次施工避免影響民眾通行，工程採分區封閉式方式施工，工程施工階段考量行人通行需求，適時調整工區圍設範圍，提供通行空間，此外，改善措施連動到地下管線遷移，排水設施變更等，相關單位配合調度。

新工處表示，今年預計改善舊有道路更新為64條、拓寬16條人行道，標線型人行道改實體區隔人行道20條，總計為100條人行道，改善面積約5.5萬平方公尺。

施工拓寬後的人行道。圖／台北市新工處提供
施工拓寬後的人行道。圖／台北市新工處提供

人行道 公車 標誌

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