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影／出席新北市府新春團拜 侯友宜新年有「三願」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，由新北市長侯友宜（左二）帶領副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者李成蔭／攝影
新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，由新北市長侯友宜（左二）帶領副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜今上午出席市府新春團拜，除感謝市府人員一整年及春節不休的努力外，也提出新年「三願」，包含在有限資源底下，讓市民平安健康；跟下一代有更多連結，讓他們開心、認同這塊土地的成長；經濟困頓過程當中，能有更多人到新北投資及就業，帶動市民賺大錢。

新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，由侯友宜帶領副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年，現場除有舞蹈表演，也備有象徵福氣及新年喜氣的橘子與新春喜糖，共有超過800人參加，大家互道新年好，氣氛熱絡。

侯友宜致詞表示，今天是大年初六，也是新春開工的第一天，要謝謝去年一整年，尤其是在近日春節期間於第一線奔波的人員，大家都為讓市民有個安居樂業的好日子；大家去年的辛苦他也都看到，包含成立體育局、美術館以及台灣設計展等，很多活動都不斷創新改變；建設方面包含三環六線，重要道路也如火如荼展開。

侯友宜提到，過年這段期間他也到各地宮廟祈福並發福袋，希望新的一年不但要逐步朝規畫的2030願景走，而且要快速達成目標，同時也要跟著國際趨勢走，不管是經濟、建設、環境等都一步步走到位，這是對市民的承諾，所以新年有「三願」。

侯友宜說明，第一，在新北醫療資源有限底下，願新北市民每一個人在新北市政府的守護底下都能夠平安健康；第二，他要不斷地跟下一代有更多的連結、更多的創新，讓他們有個開心快樂、認同這塊土地的成長；第三，希望在經濟困頓的過程當中有更多人到新北市就業跟投資，帶動新北市民可以賺大錢，這三願希望市府團隊都能夠用便民、利民、愛民的態度，來營造更好的安居樂業的好環境，大家一起拚。

另外，有關侯友宜的市長任期將於2026屆滿，外界認為是民進黨反攻新北市的好機會。侯友宜強調，他現在全心全意、念茲在茲就認真為新北市民打拚，讓新北的建設以及更多的族群能夠受到更完善的照顧，所以拚一個安居樂業的好生活，是他現在唯一的目標。

新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，現場氣氛熱絡。記者李成蔭／攝影
新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，現場氣氛熱絡。記者李成蔭／攝影
新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，由新北市長侯友宜帶領副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者李成蔭／攝影
新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，由新北市長侯友宜帶領副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者李成蔭／攝影
新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，由新北市長侯友宜帶領副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者李成蔭／攝影
新北市政府今上午於市府6樓603大禮堂舉行113年新春團拜，由新北市長侯友宜帶領副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者李成蔭／攝影

侯友宜

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