蔣萬安議會拜年 戴錫欽盼不負市民所託
今天初六開工，台北市長蔣萬安上午率市府團隊到台北市議會拜年，議長戴錫欽表示，雖然去年底各黨派忙於選舉，但是仍然很有效率如期完成市府總預算審查，盼蔣萬安市長能不負選民、市民所託，如期完成各項施政。
戴錫欽表示，議會雖然因為2024總統、立委選舉而休會，但是各黨派的議員仍然如期完成總預算審查，而且過程中面對各黨派議員，雖然意見不同仍能理性溝通，以最短的時間沒有動用表決，刪減最少的預算來三讀完成表決，相信只要市府編列的預算只要有需要，議員們都會支持，但是對市府也有更深期許，希望市府本於職責好好執行各項預算與議案。
蔣萬安回應，各位議員的意見也會列為重要參考，會虛心好好執行預算，把錢用在刀口上。
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