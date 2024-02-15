蔣萬安議會拜年 戴錫欽盼不負市民所託

今天初六開工，台北市長蔣萬安上午率市府團隊到台北市議會拜年，議長戴錫欽表示，雖然去年底各黨派忙於選舉，但是仍然很有效率如期完成市府總預算審查，盼蔣萬安市長能不負選民、市民所託，如期完成各項施政。

戴錫欽表示，議會雖然因為2024總統、立委選舉而休會，但是各黨派的議員仍然如期完成總預算審查，而且過程中面對各黨派議員，雖然意見不同仍能理性溝通，以最短的時間沒有動用表決，刪減最少的預算來三讀完成表決，相信只要市府編列的預算只要有需要，議員們都會支持，但是對市府也有更深期許，希望市府本於職責好好執行各項預算與議案。