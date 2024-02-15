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蔣萬安議會拜年 戴錫欽盼不負市民所託

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右一）、議員、議會同仁拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左二）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右一）、議員、議會同仁拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影

今天初六開工，台北市長蔣萬安上午率市府團隊到台北市議會拜年，議長戴錫欽表示，雖然去年底各黨派忙於選舉，但是仍然很有效率如期完成市府總預算審查，盼蔣萬安市長能不負選民、市民所託，如期完成各項施政。

戴錫欽表示，議會雖然因為2024總統、立委選舉而休會，但是各黨派的議員仍然如期完成總預算審查，而且過程中面對各黨派議員，雖然意見不同仍能理性溝通，以最短的時間沒有動用表決，刪減最少的預算來三讀完成表決，相信只要市府編列的預算只要有需要，議員們都會支持，但是對市府也有更深期許，希望市府本於職責好好執行各項預算與議案。

蔣萬安回應，各位議員的意見也會列為重要參考，會虛心好好執行預算，把錢用在刀口上。

台北市長蔣萬安（右二）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右一）、議員郭昭巖（中）、秦慧珠、曾獻瑩（左一）拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右二）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右一）、議員郭昭巖（中）、秦慧珠、曾獻瑩（左一）拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左三）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右三）、議員、議會同仁拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左三）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右三）、議員、議會同仁拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右）、議員、議會同仁拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右）、議員、議會同仁拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右二）、議員、議會同仁拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午率市府團隊到台北市議會向議長戴錫欽（右二）、議員、議會同仁拜年，盼今年合作共創新頁。記者潘俊宏／攝影

蔣萬安 議員

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