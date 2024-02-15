侯友宜參加議會團拜 綠擬提案要侯補做市政、預算報告

新北市議會今天舉行開工團拜活動，新北市長侯友宜到現場參加，侯友宜表示，市政推動，議會扮演關鍵角色，感謝議長蔣根煌與副議長陳鴻源的帶領下的議會，讓新北市這10餘年來脫胎換骨，今年龍年要繼續為人民做更多事。

不過新北市議會民進黨團總召張維倩表示，侯市長說要回歸市政、加倍奉還，就該到議會接收監督，目前議會定期會定在4月23日，還有基金還沒審，實在等太久，他們預計在4月程序委員會確認議程時提案，強烈要求侯友宜在四月底定期會之前，先補做去年的施政報告與預算報告，才是對市民負責任的市長。

張維倩說，雖然法令上沒有明文規定議會請假要補做報告，但身為400萬人口大城市的市長，應該用行動來證明回歸市政、加倍奉還，而不只是喊喊口號而已。

國民黨團書記長陳偉杰認為，尊重民進黨團意見，但今年已經2024年了，希望民進黨團不要再去糾結2023年的事情，應該往前看，針對市府在2024的施政方向提出建議，「糾結過去沒有意義」。

議長蔣根煌今天團拜被問到此事時也說，時間都過去了，會在請議員同仁好好溝通一下。

侯友宜今天在議會團拜時表示，他在新北市14年，有很多時間跟議會同仁相處，感謝議會同仁守著自己工作崗位，他認為，一定要傾聽人民聲音，為人民做最大服務，因為府會和諧同心齊力，讓新北不斷脫胎換骨，今年是龍年，希集齊眾人智慧、力量，眾人齊心齊力，讓府會關係更和諧，為人民做出更多是情。

侯友宜也說，他每年都來議會團拜，因為議長會發紅包給他，他已經很多年沒拿紅包，只有議會團拜議長會發紅包給他， 他要把錢用出去，帶動經濟繁榮。侯友宜這次共獲取議長、副議長與祕書長的3個紅包，開心到他拿起來拍照留念。