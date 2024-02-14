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陽明山走春 別錯過消防救難紅色小木屋

中央社／ 台北14日電
陽明山向來是民眾走春熱門地點，除上山賞花外，座落於陽明山國家公園的台北市消防局陽明山分隊更被喻為文青打卡點，歐美風紅色小木屋外型營造濃厚童話氛圍。（台北市消防局提供）
陽明山向來是民眾走春熱門地點，除上山賞花外，座落於陽明山國家公園的台北市消防局陽明山分隊更被喻為文青打卡點，歐美風紅色小木屋外型營造濃厚童話氛圍。（台北市消防局提供）

北市陽明山向來是走春熱門地點，除上山賞花外，座落於陽明山國家公園的台北市消防局陽明山分隊，歐美風紅色小木屋外型散發濃厚童話氛圍，被喻為文青風打卡景點

內政部消防署告訴中央社記者，北市民眾若不想舟車勞頓到外縣市走春，可就近到陽明山一遊，除能輕鬆徜徉大自然美景，還能一窺隱身草山且有「全台最美消防隊」之稱的陽明山分隊消防廳舍。

台北市消防局說，陽明山分隊位於北投區勝利街，為融入陽明山國家公園自然景觀地貌，特地將外型設計成救難小木屋風貌，主建物外牆採加州紅木裝飾，除地下層設有山域意外事故搜救中心，還規劃專屬民眾的休憩互動空間，已成當地知名地標之一。

陽明山分隊臨近前山公園，坐擁豐富自然美景，消防廳舍設計也結合當地山陵特色，極具文青風的消防廳舍美景，吸引許多民眾到此一遊打卡。此外，周遭景點還可泡溫泉、看夜景、賞紫藤花等各式花海，以及大啖山野美食。

有網友認為，陽明山分隊的紅色小木屋外型，極有歐美地區建物風格，隱身於山林樹影間，營造出濃厚的童話氛圍。

北市 景點 陽明山

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