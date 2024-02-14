陽明山走春 別錯過消防救難紅色小木屋

台北市陽明山向來是走春熱門地點，除上山賞花外，座落於陽明山國家公園的台北市消防局陽明山分隊，歐美風紅色小木屋外型散發濃厚童話氛圍，被喻為文青風打卡景點。

內政部消防署告訴中央社記者，北市民眾若不想舟車勞頓到外縣市走春，可就近到陽明山一遊，除能輕鬆徜徉大自然美景，還能一窺隱身草山且有「全台最美消防隊」之稱的陽明山分隊消防廳舍。

台北市消防局說，陽明山分隊位於北投區勝利街，為融入陽明山國家公園自然景觀地貌，特地將外型設計成救難小木屋風貌，主建物外牆採加州紅木裝飾，除地下層設有山域意外事故搜救中心，還規劃專屬民眾的休憩互動空間，已成當地知名地標之一。

陽明山分隊臨近前山公園，坐擁豐富自然美景，消防廳舍設計也結合當地山陵特色，極具文青風的消防廳舍美景，吸引許多民眾到此一遊打卡。此外，周遭景點還可泡溫泉、看夜景、賞紫藤花等各式花海，以及大啖山野美食。

有網友認為，陽明山分隊的紅色小木屋外型，極有歐美地區建物風格，隱身於山林樹影間，營造出濃厚的童話氛圍。