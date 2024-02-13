參訪八里安養機構 陳建仁：持續布建長照服務據點

大年初四，行政院長陳建仁今天前往新北市八里參訪新北市私立台灣天主教安老院，感謝該院免費收容年滿70歲以上無依窮困長者，提供具溫馨居住環境。陳建仁指出，台灣將在2026年邁入超高齡社會，為讓更多高齡長者獲得妥善照顧，政府積極布建居家式、社區式與住宿式等照顧服務，服務人數已接近49萬人、服務涵蓋率近79%、服務據點達1萬3354處，將持續加強住宿式機構服務品質與量能，以提供更完善照顧服務。

陳建仁指出，台灣天主教安老院藉由修女們風雨無阻向社會各界善心人士募款，維持院內各項開支，並秉持安貧小姊妹會會祖聖余剛貞修女（St. Jeanne Jugan）的仁愛精神，實踐「老吾老，以及人之老」的倫理美德，免費收容年滿70歲以上無依窮困長者，將每位長者視同自己的家人般關懷照顧，提供具溫馨家庭氣氛的居住環境，也令他想起德蕾莎修女（Mater Teresia）透過募款及號召志工的力量，努力照顧世界上許多人的善行。

陳建仁表示，感謝台灣天主教安老院讓需要幫助的長者居住在美麗、溫暖、溫馨且充滿愛的環境中，也感謝安老院修女們讓大家看見台灣長照服務如何做得更好，從祈禱當中不斷得到愛的泉源，並將愛散播到世界各地。

陳建仁說，台灣將於2026年邁入超高齡社會，為讓更多高齡長者獲得妥善照顧，蔡英文總統上任後，開始推動長照2.0政策，並積極布建「居家式」、「社區式」與「住宿式」等照顧服務，而台灣天主教安老院可謂住宿式照護的最佳典範之一，讓他大開眼界，未來安老院如有任何需要政府幫助之處，中央與地方皆十分樂意協助，一起讓長者得到更完善的照顧。