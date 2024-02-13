少年獨自照顧高齡父 永和警偕保福宮熱心慰問度好年

新北市16歲周姓少年獨自一人照顧罹患多種慢性疾病高齡父親，永和警分局員警發現轄內弱勢家庭，日前偕同永和區保福宮人員在春節期間熱心上門關懷並致贈慰問金及過年物資，讓父子二人度好年。

永和警分局新生派出所員警蔡佳倉發現轄內16歲周姓少年與其高齡父親二人共同生活，周父因罹患多種慢性疾病無法外出工作，周姓少年獨自打工承擔家計，家中生活經濟困頓，蔡員報請分局協助轉介民間慈善團體，永和分局長王耀輝獲知後，春節期間獲永和區保福宮主委陳水生、常務監委林阿樟、總幹事林正己等人全力協助。

保福宮人員瞭解周男家中處境熱心提供救助金，日前由新生派出所副所長許慶舜偕同員警蔡佳倉，前往周家關懷訪視並致贈泡麵、白米與水果等生活物資，以實際行動關心弱勢家庭，讓周姓少年及周父感謝永和警方與保福宮在新春開年之際雪中送炭，讓他們過好年。